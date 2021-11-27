Бийск: Рождественский пост 2021 — 2022: что можно и нельзя делать

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Рождественский пост начинается с воскресенья, 28 ноября

Когда начинается Рождественский пост?

Рождественский пост — последний и самый строгий пост в году. Он традиционно начинается 28 ноября, а завершается накануне Рождества Христова, 6 января. Таким образом постятся православные 40 дней.

Что можно делать во время Рождественского поста?

Многие ошибочно считают, что пост ограничивается только определенным питанием, отказом от ряда продуктов и употреблении, так называемой, постной пищи. Однако, на самом деле, пост — это время добрых дел, духовного совершенствования и, конечно, молитв.

Период поста — время для посещение богослужений. Считается, что молитвами человек очищает душу и тело и способен заслужить прощение. Так христиане готовятся встретить явившегося в этот мир Христа.

В период поста советуют заняться добрыми делами, помочь нуждающимся, делать добро от чистого сердца.

Однако, не запрещаются во время поста и обыденные дела. Можно убираться в доме, вести домашнее хозяйства, стирать, шить, строить. Рекомендуется все дела начинать с молитвы и делать их во благо.

Питание в Рождественский пост

Во время поста принято отказываться от пищи животного происхождения. Питаются в это время скромно и просто. Лишь в определенные дни разрешено употреблять рыбу и морепродукты.

Основным постным блюдом считается каша. Также готовят супы, блюда из овощей, грибы. Разрешено есть фрукты, сухофрукты, орехи, мед. В определенные дни в кашу разрешается добавлять масло.

Самая строгая часть поста начинается со 2 января. В это время рыбу из рациона уже исключают, а в некоторые дни предписывается сухоядение.

Однако, соблюдать пост по всей строгости положено лишь монахам. Прихожане,выстраивая свой постный рацион, могут учитывать свои особенности здоровья.

Что нельзя делать во время Рождественского поста?

Период Рождественского поста, как уже говорилось ранее, — время, чтобы стать лучше, очиститься, заслужить прощение. Именно поэтому во время него не стоит ссориться, ругаться, врать, собирать сплетни. Постарайтесь не провоцировать негативные эмоции в себе и в других.

Также во время поста не рекомендуется устраивать и участвовать в шумных праздниках и гулянках. Также нельзя гадать и вообще пытаться узнавать свое будущее другими способами.

Не проводятся в период поста и венчания.

Рождественский пост 2020: меню и рецепты постных блюд

07:41, 27.11.2020 11041

Бийский рабочий