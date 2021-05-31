ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Бийск: Рожки да ножки: в Бийске объявили в розыск бычка с белыми копытами

Горняк22
10 часов Ago

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Полиция разбиралась в истории с пропажей животного.

Животное, как рассказала его хозяйка, пропало, когда она угоняла корову на пастбище.

Оказалось, что бычка взял не посторонний человек, а сестра женщины. Просто накануне, как нам стало известно, между ними произошел конфликт из-за проданной коровы.

Родственница посчитала, что деньги якобы разделили не поровну. Тогда она решила компенсировать «ущерб» — увела бычка с белыми копытцами и продала его за 15 тысяч рублей.

Закончилась эта история примирением, до уголовного дела ситуация не дошла. Заявительница забрала свое заявление.

Рожки да ножки: в Бийске объявили в розыск бычка с белыми копытами1

Бийчанки написали друг на друга заявление в полицию из-за курицы

16:38, 17.04.2021 1959

Бийский рабочий

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