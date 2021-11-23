Бийск: Родион и Ераст: народные приметы на 23 ноября

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Народный праздник Родион и Ераст отмечается 23 ноября

К этому времени на реках, как правило, уже вставал лед, он еще легко мог провалиться не только под санями, но и под человеком. И от этого Родиона прозвали Ледоломом. «Придет Родион — возьмет мужика в полон» смысл заключен в том, что нельзя было переправиться через реку или озеро, сразу провалишься в полынью. Но наст крепчал: «С Ераста жди крепкого наста».

Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем. Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.

Народные приметы на 23 ноября:

Со святого Ераста, жди ледяного наста.

Если иней покрыл все вокруг – быть морозу.

Если туман стелется по земле или все покрыло белым снегом – быть потеплению.

Если дует ветер, то вскоре закружат метели.

Если 23 ноября развезло дороги, то зима будет лютой.

Если на Ераста и Родиона расчирикались воробьи, то вскоре наступит оттепель. Если же они прячутся в траве, то быть снежной буре.

Если воробьи в гнезда много пуха таскают – жди холодов.

Если поздно вечером рябчики к пихте поближе подлетели, то поднимется ночной ветер и ударит утренний мороз.

Если на Ераста светит солнце и лежит много снега, то у ребенка, родившегося в этот день в жизни будет все хорошо — и удача, и сила, и ум.

Какова вечерняя заря, таков завтрашний день.

Вороны с громким криком затевают игры — к потеплению.

Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.

Придет Родион — возьмет мужика в полон.

С Ераста жди крепкого наста.

Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.

Бийский рабочий