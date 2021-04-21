Бийск: Родион Ледолом: народный календарь и приметы на 21 апреля

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Народный праздник Родион Ледолом отмечается 21 апреля.

Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

В народе верили, что 21 апреля солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь в Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки 21 апреля отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

Народные приметы на 21 апреля:

Туманное утро говорит о том, что летом будут частые дожди.

Ясный светлый день – лето будет хорошим.

Ненастный день – к неурожайному году.

Вечерние сумерки ранние и луна отливает красным – на следующий день будет тепло, но возможна и гроза.

На реке лед грудой стал, значит и хлеба будут груды.

Земля во время пахоты мхом обросла, значит урожай льна будет волокнистым.

Если земляной ком легко рассыпается – время начинать пахотные работы.

Если лягушка кричит, либо кроты и хомяки выбрасывают землю из норок, либо на березе и дубе появилась листва – настал срок сеять овес.

Бийский рабочий