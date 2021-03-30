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Алтайский край

Бийск: Родители в Алтайском крае попробуют сдать «тренировочный» ЕГЭ

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

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Во вторник, 30 марта, в Барнауле пройдет всероссийская акция «На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями».

В этом году в акции, которая в России проходит уже в пятый раз, родители проверят свои знания по русскому языку. В Алтайском крае в акции примут участие не только родители выпускников, но также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, ректоры, вузов, депутаты. 

Основная цель мероприятия – снять психологическую напряжённость у родителей и выпускников в период подготовки к государственной итоговой аттестации, познакомить с процедурой проведения экзамена.

В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» родители выпускников могут поменяться местами со своими детьми, пройти всю процедуру ЕГЭ и узнать, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места и КИМ участников ЕГЭ, увидеть, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, какие применяются меры эпидемиологической безопасности.

В 2021 году родители проверяют свои знания по учебному предмету «Русский язык». Участники акции пишут экзаменационную работу (в сокращённом варианте), составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. На написание работы отводилось 30 минут.

Родители в Алтайском крае попробуют сдать «тренировочный» ЕГЭ 1

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10:10, 29.03.2021 495

 

Бийский рабочий

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