Бийск: Роботы с чувствами и чудеса-техники: в Бийске открыли педагогический кванториум
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В бийском педагогическом университете состоялось торжественное открытие комнат для занятий естественнонаучной деятельностью
Совсем недавно роботы казались чем-то непостижимым и далёким, а теперь это чудо-техники всё чаще можно встретить в повседневной жизни. Кроме того, у бийчан есть возможность не только посмотреть на них, но и изучить. На базе педагогического университета открылось новое инновационное пространство.
Кванториум — это уникальная образовательная среда, где школьники и студенты смогут заниматься научной деятельностью и проводить исследовательские работы. Кроме того, этот центр будет площадкой для повышения квалификации педагогов.
На обустройство педагогического кванториума финансирование поступило от Министерства образования Российской Федерации в рамках проекта «Современная школа». За счёт этих средств, а это 20 миллионов рублей, вуз закупил различные цифровые лаборатории.
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14:16, 21.08.2021 1996