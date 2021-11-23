Бийск: Роботы с чувствами и чудеса-техники: в Бийске открыли педагогический кванториум

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В бийском педагогическом университете состоялось торжественное открытие комнат для занятий естественнонаучной деятельностью

Совсем недавно роботы казались чем-то непостижимым и далёким, а теперь это чудо-техники всё чаще можно встретить в повседневной жизни. Кроме того, у бийчан есть возможность не только посмотреть на них, но и изучить. На базе педагогического университета открылось новое инновационное пространство.

Кванториум — это уникальная образовательная среда, где школьники и студенты смогут заниматься научной деятельностью и проводить исследовательские работы. Кроме того, этот центр будет площадкой для повышения квалификации педагогов.

На обустройство педагогического кванториума финансирование поступило от Министерства образования Российской Федерации в рамках проекта «Современная школа». За счёт этих средств, а это 20 миллионов рублей, вуз закупил различные цифровые лаборатории.

В Бийском планетарии уберут выставку моделей ракет и сделают музей наукограда

14:16, 21.08.2021 1996

Бийский рабочий