Бийск: Россияне поделились планами на отпуск в 2021 году • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Российские туристы поделились планами на грядущее лето и определили лучшее место для отдыха в 2021 году.

Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Как оказалось, каждый четвертый (27 процентов) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне, а 15 процентов и вовсе не намерены уходить в отпуск в 2021 году.

Из тех, кто поедет куда-то 14 процентов отдают предпочтение Крыму. Каждый десятый россиянин выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть четыре процента участников опроса. Еще восемь — привлекают другие регионы России.

В Турцию в 2021 году планируют отправиться семь процентов опрошенных, а 15 процентов намерены отдохнуть в какой-нибудь другой стране.

28 января эксперты определили самые главные направления для отдыха российских туристов, которые они выбирали в период пандемии коронавируса в 2020 году. Первенство в числе наиболее популярных зарубежных маршрутов сохранила за собой Турция. Также специалисты отметили востребованность Танзании.

Бийский рабочий