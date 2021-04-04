Бийск: Россиян обяжут платить долги по ЖКУ за бывших владельцев квартиры

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В России новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами.

Сейчас от старого собственника новому переходят только долги по капремонту. По данным риелторов, сейчас каждая вторая квартира в России выставляется на продажу с долгами. Поправки якобы должны стимулировать покупателей уточнять эту информацию.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу ассоциации «ЖКХ и городская среда». Соответствующий документ направлен в Минстрой.

Отмечается, что согласно Жилищному кодексу (часть 3 статьи 158) при продаже квартиры долги по взносам на капитальный ремонт переходят к новому собственнику, тогда как за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остаются за предыдущим хозяином квартиры.

— Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги, — рассказал член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В связи с этим ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила обязать новых собственников квартиры выплачивать все долги.

В Минстрое согласны с необходимостью решить вопрос погашения долгов при продаже квартиры. По данным ведомства, за третий квартал 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 триллиона рублей. Однако в министерстве отметили, что это чувствительный для людей вопрос.

С 1 апреля субсидии на оплату ЖКУ в Бийске автоматически продлевать не будут

17:46, 29.03.2021 958

Бийский рабочий