ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Бийск: Ритуальные конструкции от производителя в Бийске

Горняк22
10 часов Ago

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Производитель в Бийске предлагает изготовление изделий на заказ, а также оптовые продажи.

Ритуальные конструкции от производителя:

  • Оградки, кресты,
  • надгробия,
  • столы, лавки.

 

Наши преимущества:

  • Собственное производство
  • Полимерное-порошковая покраска
  • Оптовые продажи
  • Изготовление под заказ нестандартных изделий
  • Стандартные изделия всегда в наличие
  • Дополнительные услуги: доставка, установка, облагораживание могил
  • Режим работы с 8.00-21.00 (в летний период)
  • Выставочные образцы для оптовых покупателей

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Тел. 8-913-256-14-45

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Бийский рабочий

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