Бийск: Ритуальные конструкции от производителя в Бийске
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Производитель в Бийске предлагает изготовление изделий на заказ, а также оптовые продажи.
Ритуальные конструкции от производителя:
- Оградки, кресты,
- надгробия,
- столы, лавки.
Наши преимущества:
- Собственное производство
- Полимерное-порошковая покраска
- Оптовые продажи
- Изготовление под заказ нестандартных изделий
- Стандартные изделия всегда в наличие
- Дополнительные услуги: доставка, установка, облагораживание могил
- Режим работы с 8.00-21.00 (в летний период)
- Выставочные образцы для оптовых покупателей
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