Бийск: Ритейлеры назвали самые популярные продукты, которые покупают россияне

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С начала года наибольшее количество трат на продукты приходится на хлеб и молоко

При этом количество покупок данных товаров сократилось на 7% и 12% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Лидерами по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках за три квартала 2021 года являются продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС.

Среди продуктов лидируют хлеб, молоко, мясо, кофе, сыр, при этом кофе и сыр россияне стали покупать чаще на 22% и 1% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года, а мясо в январе — сентябре покупали чаще на 22%, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в первую десятку лидеров продуктовых товаров вошел корм для домашних животных.

Товарами — лидерами в категории «Средства гигиены» стали мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки. В текущем году мыло было в чеках на 15% реже относительно трех кварталов 2020 года.

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16:17, 18.09.2021 7722

Бийский рабочий