ГОРНЯК22 19.10.2021
Алтайский край

Бийск: Резкий прирост: в Бийске за сутки выявили 52 заболевших COVID

Горняк22
1 час Ago

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Бийск продолжает оставаться вторым городом в регионе по приросту заболевших.

 Всего в Алтайском крае за сутки зарегистрировано 369 случаев коронавируса, выздоровело 68 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-26. За минувшие сутки в крае  новые случаи заболевания выявлены:

  • Барнаул – 87,
  • Бийск – 52,
  • Усть-Калманский район – 30,
  • Шипуновский район – 26,
  • Волчихинский район — 18,
  • Павловский район – 15,
  • Топчихинский район – 14,
  • Бийский и Зональный районы – по 12,
  • Ключевский район – 11,
  • Алейский район– 10,
  • Курьинский район – 8,
  • Рубцовск и Славгород – по 6,
  • Тогульский район – 5,
  • Белокуриха, Егорьевский, Михайловский, Немецкий национальный район – по 4,
  • Новоалтайск, Первомайский,  Рубцовский, Тюменцевский районы – по 3,
  • Заринск, Камень на Оби, Заринский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Угловский, Хабарский районы – по 2, 
  • Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы – по 1.  

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 83 097 человек, в т. ч. 6233 детей. Выздоровели 60 480 человек (+ 68).

По состоянию на 18 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3528 человек. Кроме этого, 467 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 790, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 277.

Минздравом края развернуто 4473 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 348. Резервных коек — 478.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.183 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Ранее «БР» сообщал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бийске крайне тяжелая. В последнюю неделю в городе отмечен резкий рост заболевших с диагнозом «коронавирус». Госпитали Бийска переполнены, открыт дополнительный морг не хватает мест на кладбище города.

Резкий прирост: в Бийске за сутки выявили 52 заболевших COVID1

В Бийске пришлось открыть дополнительное отделение морга

15:03, 12.10.2021 6583

Бийский рабочий

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