Бийск: Резкий прирост: в Бийске за сутки выявили 52 заболевших COVID

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Бийск продолжает оставаться вторым городом в регионе по приросту заболевших.

Всего в Алтайском крае за сутки зарегистрировано 369 случаев коронавируса, выздоровело 68 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-26. За минувшие сутки в крае новые случаи заболевания выявлены:

Барнаул – 87,

Бийск – 52,

Усть-Калманский район – 30,

Шипуновский район – 26,

Волчихинский район — 18,

Павловский район – 15,

Топчихинский район – 14,

Бийский и Зональный районы – по 12,

Ключевский район – 11,

Алейский район– 10,

Курьинский район – 8,

Рубцовск и Славгород – по 6,

Тогульский район – 5,

Белокуриха, Егорьевский, Михайловский, Немецкий национальный район – по 4,

Новоалтайск, Первомайский, Рубцовский, Тюменцевский районы – по 3,

Заринск, Камень на Оби, Заринский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Угловский, Хабарский районы – по 2,

Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 83 097 человек, в т. ч. 6233 детей. Выздоровели 60 480 человек (+ 68).

По состоянию на 18 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3528 человек. Кроме этого, 467 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 790, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 277.

Минздравом края развернуто 4473 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 348. Резервных коек — 478.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.183 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Ранее «БР» сообщал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бийске крайне тяжелая. В последнюю неделю в городе отмечен резкий рост заболевших с диагнозом «коронавирус». Госпитали Бийска переполнены, открыт дополнительный морг не хватает мест на кладбище города.

В Бийске пришлось открыть дополнительное отделение морга

15:03, 12.10.2021 6583

Бийский рабочий