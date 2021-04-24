Бийск: Резидентам бийского туркластера «Золотые ворота» продлили льготную аренду

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Инвесторы туркластера «Золотые ворота» получили дополнительно год льготных ставок при аренде земли.

Такое решение приняли депутаты Думы Бийска, поддержав предложение, внесенное управлением муниципальным имуществом.

Ранее понижающие коэффициенты при начислении арендной платы за земельные участки, в границах которых возведены капитальные объекты кластера «Золотые ворота», применяли в течение трех лет, теперь – четырех. Это относится к объектам, право собственности на которые возникло после 1 января 2019 года.

Так, в течение первого года применяется коэффициент 0,25, в течение второго и третьего года – 0,5, а в течение четвертого года с момента регистрации права собственности – 0,75.

Так в мэрии надеются поддержать инвесторов, которые только начинают свою работу и еще не привлекли достаточного внимания потенциальных клиентов, чтобы вывести бизнес на безубыточный уровень. Кроме того чиновники уверены, что дополнительные меры помогут найти тех, кого заинтересует площадка «Золотых ворот».

Отметим, что на заре проекта для физических и юридических лиц, готовых зайти на площадку кластера, готовы были предоставить коэффициент 0,001. Однако инвесторы строиться на «Золотых воротах» не торопилис, хотя и брали землю в аренду. А вот ожидаемые кафе, кемпинги, развлекательные центры и СТО так и не появлялись.

Тогда власти Бийска решили стимулировать тех, кто был, повышением арендной платы. В 2014 она выросла аж в тысячу раз – с 46 руб. до 46 тыс. руб. за гектар.

В Бийске были уверены, желающих принять участие в проекте это не отпугнет, поскольку ожидали поток инвесторов. Тогда в планах было открыть туркластер в 2016 году.

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14:12, 12.03.2021 2538

Бийский рабочий