ГОРНЯК22 30.05.2021
Алтайский край

Бийск: Ретроградный Меркурий с 29 мая по 22 июня: что можно и нельзя делать в это время

Горняк22
4 часа Ago

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С 29 мая по 29 июня Меркурий станет ретроградным, и его влияние отразится на всех без исключения Знаках Зодиака

Меркурий с 29 мая станет ретроградным и будет в созвездии Близнецов. Влияние Воздушной стихии будет подталкивать к быстрому решению проблем и вопросов, и в период с конца мая и до середины лета астрологи рекомендуют обратить внимание на завершение дел или продолжение ранее начатого.

Меркурий в астрологии отвечает за мышление, контакты и переговоры. Эта планета помогает налаживать связи, эффективно усваивать информацию, работать с документами. При ее нормальном ходе удачны поездки и путешествия, развитие бизнеса, который основан на взаимодействии с людьми. Соответственно, при ретроградном движении все эти процессы замедлятся, что может вызвать проблемы в различных сферах жизни.

Что можно делать при ретроградном Меркурии

Список дел, которые будут хорошо удаваться в период ретроградности Меркурия, обширен. Чтобы избежать проблем и ошибок, важно соблюдать правила, не торопиться и отказаться от импульсивных решений. Не бойтесь проявлять активность, но следите за своим настроением.

При ретроградном движении планеты можно:

  • налаживать утерянные связи и контакты с друзьями и коллегами;
  • завершать работу и иные дела;
  • вернуться к решению вопросов, которые в прошлом для вас были сложными;
  • доводить до конца уже начатые и незавершенные дела. Особенно внимание стоит уделить тем обязанностям, которые раньше казались вам трудными или продвигались слишком медленно;
  • разбираться с делами бизнес-сферы, решать вопросы с торговлей и посреднической деятельностью;
  • переделывать документы и иные бумаги, внося правки;
  • заниматься ремонтом техники, в том числе и автомобилей;
  • наводить порядок в своей документации, раскладывать бумаги по отраслям и иным критериям;
  • встречаться со старыми знакомыми и дальними родственниками. В период ретроградного движения планеты вероятны звонки от людей, контакты с которыми казались потерянными навсегда;
  • учиться. Студентам и школьникам энергия планеты поможет повторить и запомнить пройденный материал. Учащиеся смогут закрыть все задолженности, разобраться с новым материалом, который показался сложным;
  • составлять планы, обдумывать свои идеи и просматривать лучшие перспективы для своего развития, однако начинать новые дела стоит уже после возвращения планеты на привычный ход.

Ретроградный Меркурий с 29 мая по 22 июня: что можно и нельзя делать в это время1

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Что нельзя делать при ретроградном Меркурии с 29 мая по 22 июня

Задержек в делах можно избежать, так же как и неудач в повседневной жизни. Для этого важно прислушиваться к мнению астрологов.

  • Возможны срывы деловых переговоров и задержки в ведении дел. Деловая активность снижается, поэтому не стоит паниковать и пытаться исправить ситуацию. Когда Меркурий вернется в нормальное положение, проблемы уйдут.
  • Не исключено прекращение деловых отношений.
  • Отложить стоит подписание документов и договоров, которые вы начали в период ретроградного движения планеты. Если же отложить дела невозможно, внимательно изучайте каждую деталь, не спешите и проверяйте все документы. Так вы сможете избежать ошибок и задержек.
  • Принимать важные решения в этот период нежелательно.
  • Новые договоренности могут потерять свою силу, даже если они были закреплены официально.
  • Проверяйте любые платежи и квитанции, а также декларации.
  • Не пытайтесь начать оформление документов. В этот период любое начатое вами дело может по неясным причинам замедлиться, а то и вовсе сорваться.
  • Не начинайте нового обучения, если оно не является продолжением уже начатого.
  • Всю поступающую информацию проверяйте с особой тщательностью. В это время возрастает вероятность ложных сведений.
  • Покупка новых гаджетов (телефонов, планшетов, компьютеров и так далее) может оказаться преждевременной. Покупки могут быстро разонравиться, не соответствовать вашим требованиям, заявленным характеристикам или приобретаться по завышенной цене.
  • Меркурий является покровителем торговли, и его обратное движение будет препятствовать продажам. То же касается и новых приобретений, которые не подойдут вам по каким-либо параметрам.
  • Длительные путешествия и командировки будут нежелательными. Возможны задержки рейсов, срыв встреч, поломки транспорта.
  • Водителям важно соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за дорогой. Астрологи рекомендуют отказаться от поездок, если это возможно. Так вы сможете избежать поломок или аварий.
  • Ни в коем случае нельзя спешить. Любые, даже самые незначительные дела требуют повышенного внимания.

Ретроградный Меркурий с 29 мая по 22 июня: что можно и нельзя делать в это время2

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Бийский рабочий

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