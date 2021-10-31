Бийск: Решить проблему стритрейсеров на Зеленом Клине в Бийске удалось «всем миром»

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На парковке торгово-развлекательного центра на Зелёном клине установили бетонные полусферы.

Теперь бийские стритрейсеры не должны нарушать ночной покой жителей этого микрорайона. В последние годы бийчане постоянно жаловались на рёв моторов, обращались в ГИБДД и даже в Думу города.

Решить проблему удалось, что называется, всем миром. Приобрести полусферы помог известный бийский предприниматель. Установкой занимался торгово-развлекательный центр, чья парковка была местом притяжения любителей ночных авто-развлечений. Красили ограничители студенты, привлеченные управлением ЖКХ.

Всего на парковке установлено 15 бетонных полусфер ярко-желтого цвета. Еще пять размещены через дорогу на стоянке у магазина «Олимпиец». Вес каждой полусферы — 100 кг, так что убрать их без специальной техники будет просто невозможно. Кроме того, конструкция устойчива к воздействию погодных условий.

В Бийске в строящемся парке на Зеленом Клине зажгли фонари

11:23, 30.10.2021 1045

Бийский рабочий