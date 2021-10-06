Бийск: Рэп под Маяковского: как учитель из Бийска прививает детям любовь к литературе

0

Оксана Шабанова, учитель русского языка и литературы уже почти 24 года работает в школе №40 имени Вячеслава Токарева

Кроме учебной деятельности, очень много внимания уделяет внеурочной. Под руководством Оксаны Николаевны, группа из 20 обучающихся ежегодно проходит археологическую летнюю практику в настоящих раскопках на Денисовой пещере.

Всегда услышит

Дети меняются, и современным учителям приходится перестраиваться и работать совершенно по-другому. Оксана Николаевна перемен не боится, и если ее ученики легче воспринимают информацию в электронном формате, с легкостью осваивает мультимедийные технологии.

Некоторое время ее достижениями гордились только на местном уровне, а теперь мастерство бийского преподавателя оценили в конкурсе, который в народе называют «лучший учитель» (Президентская премия).

– За последние годы у меня собралась большая «копилка» материала: как по методической работе в школе, так и внеурочной деятельности, – рассказывает она. – Более 10 лет проработала в специальных коррекционных классах с детьми с нарушением слуха.

Фото: Сергей Кулыгин

Попасть в рейтинг лучших учителей – очень приятно. Но еще важнее проделанная работа и безусловный опыт. Ранее в школе №40 дети с нарушением слуха обучались в специализированных классах. Чтобы быть с ними на одной волне, Оксана Николаевна освоила жестово-дактильный язык.

– Я старалась как можно быстрее все выучить, – признается она. – Они, конечно же, больше визуалы, и есть определенная специфика работы.

Сейчас такое время, когда и в простых классах учителю необходимо применять больше наглядных материалов, использовать компьютерную технику, проектор. Потому что детей это настраивает на лучшее восприятие темы.

«С одного котелка суп ели»

А во внеучебной деятельности положительная «отдача» от ребят зачастую еще больше. Многие ученики, которые выезжали на летнюю археологическую практику со своим преподавателем, даже меняли свои планы насчет дальнейшего обучения. Например, поступали на исторический факультет с уклоном в археологию.

– В таких экспедициях, мы сами говорим, ты становишься сам собой, открываешься как личность, – рассказывает Оксана Николаевна. – И с детьми становится проще, потому что мы с ними уже с одного котелка суп ели.

Фото: Сергей Кулыгин

В связи с пандемией такие практики почти на два года выпали из деятельности археологического клуба. Но в этом случае у преподавателя был подготовлен видеоматериал, и работа закипела в стенах школы. Вообще, желающих и заинтересованных в такой деятельности детей очень много. Но в экспедицию берут только 20 лучших.

Образовательный процесс в походах переплетается с физическим трудом, «выживанием» в полевых условиях. Ребята имеют возможность поработать с докторами исторических наук, академиками. Специалисты международного центра Сибирского отделения Российской академии наук СО РАН также работают в составе отряда. Читают ребятам лекции, рассказывают много интересных историй.

– Мы работаем непосредственно на Денисовой пещере в отряде под руководством Михаила Шунькова, начальника экспедиции. Все ребята у нас задействованы в процессе – они сами находят, откапывают и обрабатывают артефакты. Далее шифруют и переписывают, все найденное отправляем в институт, – рассказывает Оксана Шабанова

Если ребенок не хочет учиться

Конечно же, вкусы у детей разные. Но, чтобы в классную работу включились все, нужно чередовать формы восприятия. Например, прививая любовь к чтению книг, преподаватель старается найти в произведении момент, который бы заинтересовал молодежь, «отталкивается» от него и книжка затягивает. Но чтобы «разбудить» ребенка, привить ему интерес к учебе, надо учитывать его возможности и увлечения, и свой преподавательский материал связать с этим.

Фото: Сергей Кулыгин

– Например, на уроках литературы дети тяжело воспринимают того же Маяковского. А мои ученики его поэзию даже любят, считают первым рэпером, – улыбается Оксана Николаевна. – Я часто ставлю на уроках разные музыкальные аранжировки на стихи Маяковского, поп и рэп направление. Позже дети даже стали приносить гитару, подбирали аккорды и пели!

СПРАВКА: Оксана Шабанова, учитель русского языка и литературы школы №40 им. Вячеслава Токарева. В 2021 году она стала победителем Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Педагогический стаж 24 года. Разработала и реализует рабочие программы по предметам «русский язык», «литература» (5–9 классы), адаптированные программы для детей-инвалидов с нарушением слуха (6–11 классы). Особое внимание Оксана Николаевна уделяет созданию психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение адаптации детей с ограниченными возможностями в современном обществе. Оксана Шабанова разработала программу внеурочной деятельности «Наш Алтай», направленную на поддержку и развитие одарённых детей. Руководит городским историко-краеведческим клубом «Начало», объединившим ребят, увлеченных романтикой археологических экспедиций, туризма, краеведения.

К ней дети тянутся, как к солнцу: учитель из Бийска стала лучшей по России

10:33, 05.10.2021 3875

Бийский рабочий