Бийск: Ремонт дорог в Бийске в 2021 году обошелся почти в 300 млн рублей

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В Бийске подводят промежуточные итоги ремонтной кампании

В этом строительном сезоне ремонт дорожного полотна шел на 14 участках городских дорог.

В общей сложности к его окончанию в границах муниципалитета должно быть отремонтировано 12,6 км.

Для этого на 2021 год город заключил контрактов с подрядчиками на сумму 293,1 млн руб.

При этом в сентябре по заключенным контрактам работы были приняты на сумму в 55,5 млн руб. А на пяти из 14 участках дорог работы будут продолжаться до конца октября — ноября.

«БР» подготовил информацию, какие подрядные организации работали на дорогах Бийска в этом сезоне, и сколько стоили эти работы.

ООО «Дорожник»

ул. Каховская (1,15 км) — 30,3 млн руб.;

ул. Пригородная (1,48 км) — 25,7 млн руб.;

пер. Муромцевский (0,13 км) — 4,1 млн руб.;

ул. Митрофанова (0,65 км) — 22,6 млн руб.;

ул. Социалистическая (от Ударной до Иртышской — 0,88 км) — 25,1 млн руб.;

ООО «БийскДорСтрой»

ул. Садовая (1,45 км) — 35,3 млн руб.;

ул. Советская (Зеленый Клин — 1,16 км) — 48,7 млн руб.;

пл. 9 января (0,56 км) — 12,5 млн руб.;

ул. Короленко (0,26 км) — 7,4 млн руб.;

ул. В.Максимовой (за диспетчерской — 1,21 км) — 24,9 млн руб.;

Юго-Восточное ДСУ

пер. Складской (0,73 км) — 22,1 млн руб.;

ул. Декабристов (0,76 км) — 21,2 млн руб.;

ул. Социалистическая (от Васильева до Ударной — 0,92 км) — 12,4 млн руб.

Бийский рабочий