Бийск: Ремонт дороги на Табачке в Бийске отстает от графика на полтора месяца

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В Бийске продолжают ремонтировать переулок Складской, который должны были сдать в середине августа

В Бийске еще идет ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная задача – успеть завершить все в срок и не допустить истории прошлого года, когда ряд территорий ушел в зиму недоделанными.Работы на участке дороги в переулке Складском согласно паспорту объекта должны были завершить еще в середине августа.

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На дворе октябрь. А до окончания ремонта еще далеко. Такое отставание от плана связано с тем, что и к работам тут приступили позже намеченного. Пришлось определять подрядчика на проведение еще одного важного этапа — монтажа системы ливневой канализации. Рабочие изначально говорили, что процесс будет не быстрым.

Ремонт переулка Складского в Бийске завершат в октябре Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

К тому же, как говорил ранее глава города Александр Студеникин, во время работ возникли проблемы с поставкой материалов. На сегодня ливневка почти готова.

Однако у жителей многоэтажек, где вот уже почти 40 лет собирается огромная лужа (в которой летом даже купаются дети), возникли опасения, что даже после ремонта она так и останется неизменным «объектом ландшафта».

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Причиной стали работы на пятачке, где собирается вода. Жители решили, что этот участок поднимут насыпью, из-за чего вода просто перестанет уходить из двора. Однако как поясняют сами рабочие на месте, здесь появится водоприемник, где будет скапливаться дождевые и талые воды, а после — уходить в ливневку.

Бийский рабочий