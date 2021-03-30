Бийск: Рекордный обман: в Алтайском крае мошенники похитили у бабушки более 4 миллионов

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На протяжении нескольких дней женщина переводила личные накопления потенциальным мошенникам.

Сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые обманным путем завладели деньгами пожилой жительницы города Барнаула, пользуясь ее доверчивостью.

Накануне в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 88-летней пенсионерки о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства на сумму 4 260 000 рублей.

Как было установлено в ходе следствия, потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники посоветовали бабушке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму.

Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами и направилась в ближайшее отделение банка. Предварительно установлено, что на протяжении четырех дней потерпевшая переводила личные накопления на счета в разных банкоматах, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону. Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В ГУ МВД России по Алтайскому краю еще раз напомнили:

Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать банковские операции, если вам позвонили неизвестные и предлагают отправить ваши деньги на чужие счета под видом их «сохранения и безопасности» и при этом диктуют те или иные действия.

Звонящие чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, сотрудниками безопасности банков.

При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.

Если у вас пожилые родители, близкие люди, престарелые соседи – предупредите их об этом.

Вашими накоплениями, банковскими счетами, персональными данными по телефону могут интересоваться только мошенники!

В Бийске полицейские вернули домой пенсионерку, которая забыла где живет

08:51, 23.03.2021 904

Бийский рабочий