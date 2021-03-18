Бийск: Режиссёр Эмир Кустурица приедет в Алтайский край на Шукшинский фестиваль

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В 2020 году его визит на алтайский кинофестиваль был отложен из-за пандемии.

Сербский режиссёр Эмир Кустурица, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, может посетить Шукшинский кинофестиваль.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, его визит в этом году, скорее всего, состоится. Шукшинские дни на Алтае пройдут во второй половине июля. Минкультуры региона планирует провести в рамках фестиваля литературные встречи, музейные проекты, кинофестиваль и др.

Приглашения принять участия в первую очередь направили тем гостям, которых ждали в прошлом году. И Эмир Кустирица уже ответил согласием.

— Мы уже начали подготовку к Шукшинским дням. Пока мы планируем проведение традиционных массовых мероприятий, в том числе на горе Пикет в селе Сростки, возле памятника Шукшину в Барнауле, а также встречу гостей на красной дорожке у краевого театра драмы. Но с форматом их проведения мы определимся ближе к лету, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Мероприятия, которые планируются на закрытых площадках, где фиксированное количество зрителей, состоятся в любом случае, — рассказала Елена Безрукова.

Мировую известность сербский режиссёр Эмир Кустурица получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд». Кустурица — один из немногих лауреатов двух Золотых пальмовых ветвей. Свою первую высшую награду Каннского кинофестиваля постановщик получил в 1985 году за картину «Папа в командировке», а вторую — спустя десять лет за один из самых его известных фильмов «Андеграунд». Год спустя лента «Папа в командировке», принесшая ему мировую популярность, была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Стало известно, когда в 2021 году на Алтае пройдут Шукшинские дни

12:53, 20.02.2021 648

Бийский рабочий