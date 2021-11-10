Бийск: Реготделение одной из партий в Алтайском крае возглавила женщина-трансгендер

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О себе говорит открыто и хейта не боится, она хочет, чтобы «Барнаул стал прогрессивным и развитым городом»

В Алтайском крае региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» возглавила Юлия Алешина. До недавнего времени у нее в паспорте был другой пол и другое имя – Роман Алешин. Юлия в интервью «МК на Алтае» открыто рассказала о своем решении и о том, чем она будет заниматься в партии.

Юлии 31 год, у нее блестящее образование – с золотой медалью закончила школу, училась в Алтайском государственном университета сразу на двух факультетах – юридическом и факультете психологии и педагогики. В ходе учебы она специализировалась на избирательном праве. Курсовые и дипломные работы писала на эту тему, а ее научным руководителем была председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Юлия воспитывалась мамой и бабушкой, говорит, что к обсуждению собственной проблемы с мамой подходила долго и издалека.

— Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом… Да, я была белой вороной, но скажу, что всегда, на протяжении всей моей жизни, находились люди, которые меня поддерживали, помогали.

Прежде чем ей разрешили сменить пол и имя в паспорте, Юлии пришлось пройти долгий путь. Она прошла длительные медосмотры, в том числе и у психиатров.

— Они меня обследовали в Барнауле. Потом долгие беседы и тесты у психологов. До меня у них был всего один трансгендер, который родился девочкой, но ощущал себя мужчиной и захотел таким стать. Вскоре психиатры признали, что у меня нет психических отклонений. Это важно. Потому что психически нездоровому человеку никогда не разрешат сменить пол. К сожалению, в нашем обществе считают, что пол меняют только ненормальные люди. Дальше меня направили к врачу-сексологу, была медкомиссия. По ее результатам я получила необходимые справки, разрешение на смену пола и документов. Только на обследования у меня ушло полтора года.

Сейчас Юлия Алешина намерена возродить партию на Алтае и участвовать в муниципальных выборах 2022 года. Она родилась и выросла в Барнауле, поэтому на вопрос, «почему Барнаул, а не более прогрессивные Москва и Питер», ответила:

— Это мой родной город. Поэтому я хочу, чтобы именно Барнаул стал прогрессивным и развитым городом, а у людей было высокое качество жизни.

На своей должности заниматься только лишь правами ЛГБТ Юлия не будет:

— Я не считаю правильным бороться только за права этой категории, я борюсь за права всех людей. Создание новых рабочих мест, повышение зарплат и пенсий, снижение пенсионного возраста, повышение уровня медицинского обслуживания. Вот лишь несколько сфер, которые требуют немедленных действий.

Говорит, что партию выбрала потому, что «Гражданская инициатива» выступает против дискриминации по любым признакам, в том числе и сексуальной ориентации. Мне это импонирует. Мы все разные и равные».

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14:10, 16.06.2021 4701

Бийский рабочий