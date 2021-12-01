ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Регоператор по обращению с ТКО проводит акцию «Отменим начисленную пеню»

Горняк22
14 часов Ago

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За полностью погашенную задолженность до 31 декабря начисленную пеню отменят

Потребителям, которые полностью погасят задолженность по услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в период с 24.11.2021 г. по 31.12.2021 г., начисленная по 31.12.2021 г. пеня будет отменена.

Также региональный оператор ставит в известность всех потребителей услуги о начале процедуры судебного взыскания задолженности в отношении тех, кто не производил оплату более трех месяцев.

Взыскание задолженности в судебном порядке повлечет для потребителей дополнительные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины и исполнительского сбора в размере 7 % от суммы задолженности, минимум 1000 ₽. В рамках исполнительного производства судебными приставами могут быть применены следующие меры принудительного взыскания: наложение ареста на имущество должника, обращение взыскания на периодические выплаты (заработная плата, пенсия), иные действия, предусмотренные федеральным законом.

Во избежание судебных расходов ООО «Спецобслуживание плюс» рекомендует погасить задолженность в кратчайшие сроки.

Также региональный оператор повторно уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

За ведение деятельности при отсутствии договора предусмотрена административная ответственность в размере от 100 до 200 тыс. ₽ или приостановление деятельности до 90 суток (ст. 8.2 КоАП).

Информация по фактам уклонения от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО регулярно передается в контролирующие органы.

Адрес регионального оператора по обращению с ТКО по Бийской зоне: г. Бийск, ул. Революции, 98. Телефон 8 (3854) 33-74-94, e-mail: abon@so22.ru.

Бийский рабочий

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