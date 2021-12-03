Бийск: Реально работает: в каких сферах в Бийске «прижился» QR-код

7

Требования по предъявлению «кюара» соблюдаются не во всех указанных губернатором местах

С некоторых пор, носить с собой телефон и документы в кармане стало привычкой для большинства бийчан. Потому что необходимость воспользоваться QR-кодом может появиться в течение дня. Кто-то, конечно, обходится и без него, даже поставив прививку.

Шумные споры уже стихли: куда и как можно пройти. Поэтому можно спокойно оценить сложившуюся обстановку, и вспомнить: куда нам без «кю ар» вход был строго запрещен, но мы туда ходим, а где заявленные ограничения действительно работают.

Без QR нельзя в театр, кино и на концерт

И это действительно так. Увы, при покупке билета вам обязательно об этом напомнят. Если билет всё же был куплен, его можно вернуть или отдать «кодированному» другу. Проверка QR в таких местах просто не может остаться незамеченной, и крупные организации не берут на себя такие риски.

Без QR можно в фитнес клубы, спортивные объекты и учреждения досуга

При покупке билета на мероприятия у бийчан спрашивают QR-код Фото: Сергей Кулыгин

По факту, конечно, нельзя. Но лазейки уже найдены, и никто особенно не стремится к тому, чтобы терять клиентов, вытрясая из них заветный код. Плюс родители всё-таки имеют возможность и ждать, и провожать, и помогать своим детям при подготовке к занятиям в кружках и секциях.

Без QR нельзя в гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории

Как и в случае с театрами, отдыхающих легко проверить. Большинство из них также заинтересованы в получении дополнительных оздоровительных, медицинских услуг. И тут уже без «квадрата» никак. Мало того, может понадобиться собрать дополнительные справки и документы.

Без QR нельзя в рестораны и кафе

В санаторий без QR-кода вам не оформят путёвку Фото: Сергей Кулыгин

В том случае, если вы не берете еду на вынос, или кафе не очень большое и известное. Конечно, вам не откажут в порции пельменей в той же закусочной у дороги. Но на входе в ресторан или кафе потребуют кю ар.

Без QR можно в ТЦ

Бийчане давно «раскусили» систему, её слабину. И легко проходят в «запрещенные» указом губернатора торговые центры за покупками. Продавцы при этом и рады не требовать кю ар код, лишь бы покупатель не прошёл мимо. Витрины ломятся предновогодними, закупленными товарами, которых слишком много только для тех, кто имеет код. Охранники махнут на вас рукой: проходи! Спад, конечно же, случился, и центры выдачи он-лайн магазинов работают с утра до ночи. Их популярность выросла в несколько раз. Поэтому те бийчане без кода, которые хотят пойти в ТЦ, просто берут и идут.

Без QR нельзя на массовые мероприятия, события и конкурсы

В торговых центрах на покупателей без кода «закрывают глаза» Фото: Сергей Кулыгин, БР

Спортсменам, участникам спортивных и творческих соревнований или их родителям, QR-код обязателен для продолжения деятельности. Иначе просто не допустят к мероприятию.

Не эпидемиологическая, а паническая: бийчане рассуждают об обстановке в городе

12:12, 12.11.2021 3145

Бийский рабочий