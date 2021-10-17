Бийск: Реанимации в «красных зонах» алтайских госпиталей переполнены

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По словам министра здравоохранения региона, заболеваемость в крае будет расти еще не менее трех недель – по законам эпидемиологии

Дмитрий Попов дал оценку текущей эпидобстановке в крае, назвав ее тяжелой, и призвал не «играть в русскую рулетку» граждан края – оказаться в госпитале может каждый, никто не застрахован.

— Больные с ковидом, плановая медицинская помощь, диспансеризация, вакцинация, углубленный осмотр после коронавируса – всё это сейчас легло на плечи медиков. Уже четыре недели мы растем по заболеваемости, сейчас идет пятая неделя. По законам эпидемиологии этот рост будет не менее семи недель.

Количества привитых в Алтайском крае на данный момент недостаточно, чтобы остановить вирус – это всего 40% населения края, а нужно 80%.

— Иммунитет каждый из нас должен приобрести. Это можно сделать, или вакцинируясь, или переболев. Сами видите результат этой болезни с серьезными последствиями. На мой взгляд, не стоит играть в русскую рулетку, лучше выбрать гарантированный результат и вакцинироваться. Тот минимальный порог, который мы должны вакцинировать, составляет 80%. Если прибавить к этому количество переболевших коронавирусом жителей региона, то получится иммунитет почти 95%. Вот тогда мы сможем говорить о том, что победили ковид.

Врачи края, работающие в «красной зоне», говорят, что коронавирус поражает пациентов вне зависимости от их возраста. И умирают в реанимации точно так же – как более молодые, так и пожилые люди.

После долгого перерыва, журналисты телеканала «Толк» вновь отправились в ковидный госпиталь, чтобы пообщаться с врачами.

Власти Бийска показали фото из переполненных ковидных госпиталей города

12:09, 15.10.2021 2594

Бийский рабочий