Бийск: Реаниматологам из Советской ЦРБ грозит до 6 лет лишения свободы

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Судебное заседание по определению меры пресечения врачам состоится в начале следующей недели.

После смерти девочки, поступившей в ЦРБ Советского района с ожогами в начале января 2021 года, врачам больницы предъявили обвинение. Медиков обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекших смерть ребёнка. Два врача реаниматолога, которые непосредственно оказывали помощь ребёнку, могут получить срок — до 6 лет лишения свободы, сообщают «Вести 22».

Как сообщают в краевом следственном комитете, в ходе оказания медицинских услуг, врачи не провели диагностические мероприятия и без ультразвуковой визуализации применили медицинские инструменты, не соответствующие возрастной группе ребенка. Через несколько часов после этого девочка скончалась в реанимационном отделении больницы.

По данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Слишком много ошибок: названа возможная причина смерти ребенка в Советской ЦРБ

09:55, 20.02.2021 2003

В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

Бийский рабочий