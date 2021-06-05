ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Бийск: Ребёнка сбили на пешеходном перекрёстке в центральной части Бийска

Горняк22
52 минуты Ago

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Об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сообщили в МУ МВД России «Бийское»

Авария случилась на перекрёстке улиц Гилёва и Льва Толстого. Как стало известно, ребёнок проезжую часть не перебегал, он шёл по правилам – по пешеходному переходу. Автомобилист, судя по всему, школьника не заметил и переехал его дважды — вначале передними, а после задними колёсами.

Водитель остановился не сразу. После случившегося ребёнок, находясь в шоковом состоянии, встал и побежал.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

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17:13, 04.06.2021 848

 

Бийский рабочий

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ГОРНЯК22 05.06.2021

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