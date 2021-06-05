Бийск: Ребёнка сбили на пешеходном перекрёстке в центральной части Бийска
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Об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сообщили в МУ МВД России «Бийское»
Авария случилась на перекрёстке улиц Гилёва и Льва Толстого. Как стало известно, ребёнок проезжую часть не перебегал, он шёл по правилам – по пешеходному переходу. Автомобилист, судя по всему, школьника не заметил и переехал его дважды — вначале передними, а после задними колёсами.
Водитель остановился не сразу. После случившегося ребёнок, находясь в шоковом состоянии, встал и побежал.
Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.
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