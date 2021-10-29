Бийск: Ре-вакцинация: государство перезапустит прививочную кампанию по COVID

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Усилия по стимулированию людей прививаться от коронавируса были признаны недостаточно эффективными

Внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в информационную работу активно включится внутриполитический блок Кремля. Поручение вплотную заняться вопросами эффективности информационной кампании поступило от первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Сейчас в администрации регулярно проходят совещания и брифинги на эту тему.

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу.

Кампанию признали слишком агрессивной и негативной, так как основной акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от прививки. Сейчас планируется сменить вектор и подчеркивать, что вакцинация позволит человеку жить полной жизнью, в том числе ходить в кино и учиться.

— Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу, — иди вакцинируйся – такой будет идея новой кампании, — говорят эксперты.

Еще один источник рассказал «Коммерсанту», что во время предыдущей кампании слишком сильный упор был сделан на Москву и ее жителей и слишком слабый — на регионы.

Кроме исправления этого дисбаланса планируется усилить борьбу с противниками вакцинации.

16 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса.

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09:47, 11.07.2021 9712

Бийский рабочий