Бийск: Разработчик «Спутника V» получил орден: коротко о ситуации с COVID на 10 ноября
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Путин наградил разработчика «Спутника V» орденом за заслуги в медицине.
- Александр Гинцбург удостоился награды за несколько дней до своего 70-летия. Он руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», а также вакцин против Эболы и COVID-19, сообщает РБК.
- За сутки в стране зарегистрировали 39 160 новых случаев коронавируса.
- За прошедшие сутки в России от COVID умерли 1211 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии.
- Правительство Сингапура с 8 декабря не будет оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса гражданам, которые предпочли не вакцинироваться. Минздрав будет взимать плату за лечение для пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать.
- Депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов: чтобы понять, каков реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в регионах России, следует провести специальное исследование. Он полагает, что прояснить картину можно с помощью тестирования на наличие антител к коронавирусу, сообщает радио Sputnik.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта, сообщает ТАСС.
- В США началась вакцинация от COVID-19 детей от пяти до 11 лет.
- Вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «МИР 19», разработанного в России, подходит к концу, сообщает РИА Новости.
В автобусах, на почте и в больнице: бийчане определили, где точно нет ковида
16:37, 09.11.2021 2326