ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Бийск: Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января

Горняк22
5 часов Ago

18 1 из 14 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января1 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января2 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января3 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января4 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января5 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января6 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января7 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января8 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января9 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января10 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января11 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января12 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января13 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января14 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января15 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января16 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января17 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января18 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января19 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января20 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января21 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января22 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января23 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января24 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января25 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января26 Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января27

Жители Бийска пристально следят за работами, которые проводятся на общественных территориях: парках, скверах.

Поэтому с того момента, как на площади 9 Января стали проводить обрезку деревьев, а чуть позже – снятие покрытия, заинтересовались: с какой целью это делается?

Все дело в том, что в этом году данная зона для общественного отдыха и прогулок попала в программу благоустройства. Этим летом площадь 9 Января в границах от улицы Васильева до Горно-Алтайской будет отремонтирована. Такая же приятная «участь» ожидает и парк Строителей, где наведут порядок в границах от улиц Ломоносова, Пугачева, Чайковского, Ленинградской.

В настоящее время на площади 9 Января рабочие полностью сняли покрытие, каменные плиты. Убраны некоторые лавочки, мусорные корзины. Однако недвижимо и твердо свои позиции держит статуя Ленина, уличная библиотека и памятник с посланием комсомольцам 2017 года, капсула из которого уже давно вскрыта. В момент демонтажа покрытия слегка пострадали некоторые деревья и фонари.

Фонтан станет современным, будет выглядеть иначе. Кроме того, здесь установят новое оборудование для воды.  

Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января28

Приятная новость заключается в том, что ремонтные работы начались непосредственно и возле городского Дворца культуры. Здесь также снимают асфальтовое покрытие, демонтируют фонтан. Красивые большие вазы пока переехали в парк за ГДК.

– Мы очень рады, что попали в проект ремонта, который идет от площади 9 Января, – поделилась эмоциями с «БР» Инна Рязанова, директор городского Дворца культуры. – У нас полностью поменяют покрытие, фонтан будет облицован по-другому. Проведут ревизию всех труб, установят новое оборудование. Потому что у нас была такая проблема – он «утекал»: мы наливаем воду, а она сливается. Фонтан станет современным, будет выглядеть иначе, возможно, будет подсветка, а музыка у нас своя. Все неудобства, связанные с ремонтными работами – с удовольствием потерпим, давно этого ждали!

Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января29

Инна Владимировна также уточнила, что ремонтные работы ни в коем случае не повлияют на жизнь и деятельность Дворца. При том, что они проводятся постепенно, работает центральный вход, и помимо него есть еще девять дверей.

Срок исполнения контракта обозначен до 1 августа. Напомним, что в настоящее время бийчане также участвуют и в онлайн-голосовании за территорию, которая будет отремонтирована и приведена в порядок: в голосовании пока что уверенно лидирует бульвар ГДК. То есть парковая территория, которая находится за Дворцом культуры.

Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января30

Потерпите, распустится: бийчане не оценили обрезку деревьев у ГДК

14:38, 16.04.2021 1291

 

Бийский рабочий

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