Бийск: Рассадник заразы: бийчане возмущены отсутствием мер безопасности в поликлиниках

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В медицинских учреждениях Бийска аврал. С возросшей нагрузкой персонал просто не справляется.

Бийчанка, которой довелось побывать в третьей больнице, в соцсетях высказала свои возмущения об отсутствии элементарных мер безопасности в медучреждении.

В сообществе @bsk.22.incident девушка поделилась кадрами из больницы. На них видно, что помещение, в котором расположена регистратура, буквально забито людьми. Речи о соблюдении дистанции не идет, кроме того далеко не все пациенты в масках.

— До пандемии было всегда три рабочих окна, а сейчас одно. Все для людей. Вот и поставь прививку, все в одну очередь, и беременные, и чихающие, — написала бийчанка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@bsk.22.incident)

Кроме того, девушка рассказала, что кабинет, где в больнице сдают анализ на коронавирус, не изолирован, а расположен рядом с другими работающими кабинетами.

— К тому же в другом корпусе, где сдают кровь, идёт коридор к двум кабинетам соседним. Так в одном сдают кровь все, а в другом идёт поток на мазок. Толпа больше в два раза чем на этом видео.

Не удивительно, что в коридоре собирается огромная очередь. Как нам стало известно, тест на ковид в поликлинике №3 можно сдать только с 8 до 9 утра.

— Очень жалко бабушек, которые пришли просто проверить свой сахар. Идут практически в одну очередь с заболевшими на мазок ковид и даже не догадываются, что через протяную руку от них идут люди возможно заболевшие ковидом, — отметила автор поста.

В комментариях бийчане заметили, что там же кровь сдают и беременные.

Просто сидеть и ждать: в Бийске врачи не спешат к ковидным больным

15:13, 21.10.2021 8024

Подобная ситуация складывается не только в больнице №3, а практически везде.

Как нам сообщили посетители поликлиники Бийска №6, многие участковые врачи там сейчас сами находятся на больничном. На приеме работают медсестра и фельдшер. Фильтр, где принимают температурящих больных, закрыт из-за нехватки специалистов. В одной очереди находятся и больные, и те, кто пришел за выпиской — никакого разделения нет.

Как отмечают горожане вызвать врача на дом к больному ребенку тоже стало большой проблемой и похоже, что ситуация в ближайшее время пока не стабилизируется.

Вот лишь некоторые сообщения бийчан о происходящем в городских больницах:

— В 4 больнице такая же ситуация! Зачем они идут в эту больницу! Там самый рассадник вирусов! Если сильно болеете вызывайте на дом! Ну а если анализы сдать так можно ж подождать пройдёт пик и идите! Не понимаю что происходит с людьми. — У нас сегодня была врач из третьей больницы, дала направление на ПЦР, но на дому его не берут. Сказали машин нету. Всех гонят в поликлинику, несмотря на температуру под 39. Нам даже ребенка сказали везти во вторую детскую с Зеленки, с температурой. Это его на автобусе нужно везти? Хорошие меры безопасности. На горячей линии Минздрава края говорят, что помочь ничем не могут. — У меня сегодня мама была в первой городской с острой болью в спине. Пришла в 7:45 утра, а вышла в 11:00. Очередь одна общая, никакой дистанции, врач один на всю больницу, и то фельдшер! — Главное QR-коды ввести для посещения супермаркетов! А на поликлиники, реальные рассадники инфекции, нашей администрации глубоко плевать, заражайтесь на здоровье! В Москву отчитаемся о принятых мерах, медаль получим!

Отметим, накануне стало известно, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне смогут попасть в медицинские организации только предъявив QR-код или отрицательный результат ПЦР-исследования.

В нерабочую неделю в больницы будут пускать только с QR-кодом или по ПЦР

08:20, 25.10.2021 1819

Бийский рабочий