Бийск: Расплодились: бийчане говорят о небывалом количестве клещей в черте города

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На длинных каникулах жители Бийска выезжают на природу, игнорируя предупреждения Роспотребнадзора.

Тем временем, специалисты напоминают, что май — период высокой активности клещей.

Этот год необычен не только борьбой с коронавирусом. В Роспотребнадзоре Алтайского края предупредили о том, что клещей в весенне-летний период ожидается гораздо больше, чем обычно. А на май приходится пик их активности. Убедиться в этом лично уже успели многие горожане.

Опасность подстерегает везде, и в черте города в том числе: в городских парках и скверах, аллеях, заброшенных пустырях. Опасных членистоногих только успевают снимать с себя те, кто решится прогуляться по лесу или возле реки.

Активнее всего цепляют клещей собаки: в среднем, за прогулку могут собрать свыше 10 штук! И, даже если хозяева вовремя позаботились о защите питомца, поставив ему укол, применив таблетки или капли, от которых клещи умирают, укусив животное, опасность для людей сохраняется. Ведь они могут легко переползти на человека.

Игнорируя предупреждения, на «охоту» выходят рыбаки: берега рек, где «клюет», просто усыпаны людьми с удочками. И тех, кто только собирается на рыбалку, не пугают отзывы вернувшихся:

– Только вышел на берег, в траву, смотрю – по штанам уже столько клещей ползет!

По данным Роспотребнадзора, все без исключения территории Алтайского края эндемичны по клещевому энцефалиту. Однако, чаще всего в Алтайском крае выявляют боррелиоз, который ежегодно переносят около 30 жителей региона, в том числе около пяти детей.

Прививку, которую ставят в три этапа, сделать успевают не все: иногда это связано с нежеланием, иногда – с медицинскими отводами. Однако ставить ее необходимо, даже если заскакиваешь «последний вагон». Так, учитывая эпидемичность территории, на которой мы проживаем, можно воспользоваться ускоренным курсом вакцинации. Таким образом, ставится первая прививка, и через две недели – вторая. В первые два дня после важно выдержать карантин: не выезжать на природу, не гулять по паркам.

– Уже через два дня после постановки второй вакцины, выработается иммунитет. Однако желательно еще как минимум две недели быть осторожными, — предупреждает Алексей Дегтярев, главный врач частного медицинского центра.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек, из них 183 ребенка до 14 лет. Зарегистрировано 3 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых. Рекомендуется при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики: надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами.

Опасный сезон: чем обработать собаку от клещей и как сделать это правильно

18:17, 24.04.2021 513

Бийский рабочий