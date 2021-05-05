ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Бийск: Расплодились: бийчане говорят о небывалом количестве клещей в черте города

Горняк22
7 часов Ago

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На длинных каникулах жители Бийска выезжают на природу, игнорируя предупреждения Роспотребнадзора.

Тем временем, специалисты напоминают, что май — период высокой активности клещей.

Этот год необычен не только борьбой с коронавирусом. В Роспотребнадзоре Алтайского края предупредили о том, что клещей в весенне-летний период ожидается гораздо больше, чем обычно. А на май приходится пик их активности. Убедиться в этом лично уже успели многие горожане.

Опасность подстерегает везде, и в черте города в том числе: в городских парках и скверах, аллеях, заброшенных пустырях. Опасных членистоногих только успевают снимать с себя те, кто решится прогуляться по лесу или возле реки.

Активнее всего цепляют клещей собаки: в среднем, за прогулку могут собрать свыше 10 штук! И, даже если хозяева вовремя позаботились о защите питомца, поставив ему укол, применив таблетки или капли, от которых клещи умирают, укусив животное, опасность для людей сохраняется. Ведь они могут легко переползти на человека.

Сторис аккаунта @il_tatiana24081

Игнорируя предупреждения, на «охоту» выходят рыбаки: берега рек, где «клюет», просто усыпаны людьми с удочками. И тех, кто только собирается на рыбалку, не пугают отзывы вернувшихся:

– Только вышел на берег, в траву, смотрю – по штанам уже столько клещей ползет!

По данным Роспотребнадзора, все без исключения территории Алтайского края эндемичны по клещевому энцефалиту. Однако, чаще всего в Алтайском крае выявляют боррелиоз, который ежегодно переносят около 30 жителей региона, в том числе около пяти детей.

Прививку, которую ставят в три этапа, сделать успевают не все: иногда это связано с нежеланием, иногда – с медицинскими отводами. Однако ставить ее необходимо, даже если заскакиваешь «последний вагон». Так, учитывая эпидемичность территории, на которой мы проживаем, можно воспользоваться ускоренным курсом вакцинации. Таким образом, ставится первая прививка, и через две недели – вторая. В первые два дня после важно выдержать карантин: не выезжать на природу, не гулять по паркам.

– Уже через два дня после постановки второй вакцины, выработается иммунитет. Однако желательно еще как минимум две недели быть осторожными, — предупреждает Алексей Дегтярев, главный врач частного медицинского центра.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек, из них 183 ребенка до 14 лет. Зарегистрировано 3 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых. Рекомендуется при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики: надевать защитную одежду, пользоваться репеллентами.

Расплодились: бийчане говорят о небывалом количестве клещей в черте города2

Опасный сезон: чем обработать собаку от клещей и как сделать это правильно

18:17, 24.04.2021 513

 

Бийский рабочий

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