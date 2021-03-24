Бийск: Раскинулось море: с приходом весны дороги Бийска уходят под воду

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Ситуация повторяется из года в год.

В Бийск пришло потепление и долгожданная весна. Однако тепло принесло с собой новые проблемы. Накопившиеся вдоль дорог гигантские сугробы стали быстро таять и на дорогах теперь появились огромные лужи.

По-прежнему наиболее проблемным весной остается район Треста. Выехать сухим отсюда — задача практически невыполнимая. Какой бы маршрут вы не выбрали, «промокнуть» все равно придется.

Бийская Венеция — так сейчас можно назвать улицу Ломоносова. Разлившиеся здесь воды даже трудно назвать лужей — дорога просто полностью ушла под воду.

— Дорога к четвёртой городской больнице и двум детским садикам! Скоро всю улицу затопит, — опасаются горожане.

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Местные жители отмечают, что такая ситуация на улице Ломоносова происходит каждый год и ничего не меняется. Также ежегодно топит улицу Матросова. Здесь лужу городские службы хотя бы периодически пытаются откачивать.

Бороться с затоплением пробуют и в других частях города. Уже не первый раз коммунальщики осушают лужу на улице Мерлина, однако, она появляется вновь. Сильно затоплена улица Севастопольская, «плывут» на Шадрина и в Заречье.

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Вместе с дорогами под воду ушли и пешеходные переходы. И если автомобилисты чаще выходят из воды сухими, то пешеходам остается только «идти по воде». Так, жительница Заречья сняла видео о том, в каком состоянии находится «зебра» в районе Октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

Учитывая сколько снега еще лежит на обочинах дорог, можно предположить, что «плавать» и пешеходам, и водителям придется еще долго. Напомним, что летом 2020-го в мэрии сообщили о намерении начать массовое строительство ливневой канализации. Новый проект ливневой канализации обещал охватить улицы Севастопольскую, Ударную, Ленинградскую, Воинов-Интернационалистов. На строительство столь необходимой ливневки необходимо около 50 миллионов рублей, поэтому точной даты начала работ не называли, планировалось начать их не раньше 2021 года.

Прощайте лужи: Бийск готовится к массовому строительству ливневой канализации

08:21, 07.08.2020 3029

Бийский рабочий