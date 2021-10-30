Бийск: Ракетомоделисты Бийска завершили сезон полетов

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26 октября в котловане Ск «Заря» состоялись Открытые соревнования по ракетомодельному спорту «Золотая осень Алтая 2021».

Это традиционное, завершающее год, мероприятие бийских моделистов. Провести соревнования удалось благодаря поддержке городской администрации – грант А.В. Пузикова «Золотая осень Алтая 2021» был признан победителем в конкурсе социально – значимых проектов в области молодёжной политики.

Городской грант был поддержан и небесной канцелярией – чудесный тихий тёплый осенний день и бездонное голубое небо позволили моделистам с удовольствием запускать свои маленькие спортивные модели ракет. Требование простое – в условиях почти одновременного старта дольше продержаться в воздухе.

Представители двух организаций: Молодёжного центра «Родина» и Бийского технологического института, — запустили вместе 36 моделей, чтобы выявить победителей.

Ракетомодельный спорт в Бийске

Итоги таковы:

Старшая возрастная группа 1. Пузиков А., БТИ 2. Неведрова Т., «Родина» 3. Савин А. БТИ;

Младшая возрастная группа 1. Саломатин А., БТИ 2. Пустовалов Д. «Родина» 3. Васильев М. «Родина».

Теперь моделистов ждет подготовка к соревнованиям, посвященным Дню космонавтики – 12 апреля.

К старту готовы: как юные ракетомоделисты готовятся к соревнованиям

14:45, 11.04.2019 2254

Бийский рабочий