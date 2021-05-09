Бийск: Раиса Стрельникова жалеет, что так и не побывала на могиле погибшего отца

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Всю жизнь Раиса Стрельникова бережно хранит память о родственниках: своем отце, дядях, участниках Великой Отечественной войны.

Отца она не знала совсем, осталось лишь смутное, похожее на сон воспоминание да рассказы матери. И, тем не менее, любовь к людям, защищавшим Родину, передается в семье из поколения в поколение. Мало того, Раиса Михайловна не раз писала критические очерки в местные газеты в селе Смоленском, где провела детство и юность, и добилась восстановления памятника героям гражданской войны.

В том суровом году

Рассказывать о тяжелом военном времени ей и сейчас непросто: читает одно из последних стихотворений, а на глазах – слезы.

Помню в несчастном суровом году,

Мать совсем почернела от горя,

Наш отец уходил на войну.

Постоял над моей колыбелью,

Было счастье – и вот его нет.

Лишь слеза на отцовской щетине

Оставляла в семье нашей след.

– Мои близкие люди воевали на фронте, – говорит Раиса Михайловна. – Рассказывать о них сейчас я считаю своим долгом. Историю нашей семьи хорошо знают и мои внуки, и правнуки.

Собирать информацию приходилось буквально по крупицам: пока были силы, женщина ездила в родные места, разговаривала со старожилами. Все, что они вспоминали – записывала, и по кусочкам складывалась картина.

Из записей Раисы Стрельниковой:

«Мой отец Михаил Васильевич Стрельников родился в 1898 году, в 1941 году был призван на фронт. Мама осталась с четырьмя детьми: мне был всего лишь годик, старшей сестре – 16 лет. К сожалению, мы ничего не знаем о боевом пути отца, хотя очень ждали весточек с фронта. В 1942 году он присылал нам фотографию из госпиталя, но мы ее не сумели сберечь. Позже пришла похоронка, где было написано, что он погиб 20 февраля 1943 года. Глядя на фотографии, всегда думала, каким был отец. Так много хотелось ему рассказать о себе, прижаться к плечу!»

«Мой дядя Иван Васильевич Стрельников, родной брат моего папы, тоже воевал. Он был оглушен взрывом. Помню, как он к нам приезжал после ранений, хотя мне было всего года три. Его комиссовали в звании подполковника. Больше о нем я ничего не знаю».

«Еще один мой дядя, родной мамин брат, Степан Егорович Ращепкин, в 1941 году ушел на фронт. Он воевал на Курской дуге. В 1943 году был тяжело ранен в ногу, лежал в разных госпиталях. Речь шла об ампутации, но он не пошел на это. В 1944-м вернулся к нам, в Смоленское, стал уважаемым человеком: председателем сельского совета в Новотырышкино, занимал руководящие посты. Ушел из жизни в 1966 году».

Труд как основа жизни

Вспоминая свои молодые годы, Раиса Михайловна вздыхает: было тяжело, но теперь, кажется, что жизнь пронеслась мгновенно. Как стрекоза из басни, она всегда пела, играла на гитаре, танцевала. Однако залогом семейного благополучия и тогда, и сейчас, была любовь к труду.

– У нашего поколения – нелегкая судьба. Мы не воевали, но сполна хлебнули голода и холода, росли без отцов. Пришлось рано попрощаться с детством. В 1954 году, после окончания семи классов, вместе с другими девчонками-комсомолками, я пошла работать дояркой в колхоз имени Куйбышева. Трудное было время: коров доили вручную, в сарае, с фонарями. Руки просто примерзали к ведру. Но после того, как к нам приехал грамотный и энергичный руководитель Дмитрий Лапсин, многое изменилось. Стали думать о народе. Вместе с моим дядей, Степаном Ращепкиным и администрацией села Смоленского, они участвовали в организации совхоза «Советская Россия». Стали строить теплые помещения для скота, а в последующем даже появилась электродойка.

Мы, молодежь, комсомольцы, все трудности тогда воспринимали стойко: ехали в пять утра на дойку и пели! На заре наши песни разносились по всему селу. Труд был основой жизни, как и любовь к Родине.

Просто хочу знать

Через 35 лет после гибели отца, Раиса Стрельникова нашла, где он был захоронен. Поиски начала средняя сестра, потому что изначально Михаил Стрельников числился без вести пропавшим.

– Потом, по нашему запросу в Москву, его все-таки нашли. Через 35 лет! Он захоронен в общей могиле. Известие об этом пришло в Смоленский военкомат, что он похоронен в деревне Б. Ивановка Павловского района Новгородской области. Там есть памятник. Мы не смогли поехать туда ни разу, хотя очень хотелось.

С мужем Раиса Михайловна прожила 57 счастливых лет, вместе они воспитали детей, а после трагической гибели дочери в молодом возрасте – и внучку. Да так, что когда та отучилась в институте, старикам присылали благодарности.

Последнюю статью, которую женщина писала в местную газету «Ходит по земле седая память», до сих пор перечитывают ее внуки.

С 1991 года Раиса Стрельникова начала писать стихи: как она говорит о любви и о погоде. Одним из них она и завершила нашу беседу:

Взгляни на небо голубое,

Сияет нам со всех сторон,

И милые родные лица

Напоминают нам о том.

О том, что время пролетело

Уж не вернуть нам все назад,

И только хочется порою

Взглянуть на желтый листопад.

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07:33, 09.05.2021 151

Бийский рабочий