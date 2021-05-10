Бийск: Радоница 11 мая 2021 года: что можно и нельзя делать в этот день

0

Радоница — это день радости о Воскрешении Христовом и день поминовения усопших.

Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу — и этот праздник совершается во вторник после Пасхальной недели. Это первый родительский день после Пасхи, когда можно навестить могилы близких и помолиться за их души в храме. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.

В 2021 году Радоницу отмечают 11 мая.

Что нужно делать на Радоницу:

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии 11 мая православных призывают помолиться за упокоение душ усопших. Верующие навещают могилы родственников. Так как название праздника происходит от слова «радость», скорбеть и печалиться запрещено: вспоминать ушедших близких следует только добрыми словами и в позитивном ключе. Ведь их души теперь возродились в новом, лучшем, мире.

Что нельзя делать в этот день:

Следует помнить, что при посещении кладбища важно следовать православным традициям. Традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря современным языком – новодел, так как например, фотография появилась немногим более ста лет назад: значит, и традиция эта новая.

Поэтому, придя к могиле, следует зажечь свету и совершить молитву. Многие для этих целей приглашают священника. Можно прибрать могилу и просто помолчать, вспомнив упокоившегося родственника.

Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой Пасхальной недели – как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Бийский рабочий