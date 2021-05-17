Бийск: Рабочая встреча: как в Бийске ищут работу и работников

1

В нашем городе после долгого перерыва возобновились встречи безработных горожан и работодателей.

На днях состоялось мероприятие «День карьеры», где участники в числе прочего обсудили особенности и проблемы бийского рынка труда.

Где взять трактористов и лаборантов

Все знают, что в Бийске проблемы с поиском хорошей работы стоят слишком остро. А с другой стороны, в официальных базах трудоустройства остаются тысячи незаполненных вакансий. Попытаться разрешить это противоречие и попытались организаторы «Дня карьеры», среди которых и директор бийского бизнес-инкубатора Екатерина Чуй:

— Прошлый, 2020 год, только усугубил многие проблемы на рынке труда. С одной стороны, кадровый дефицит явный. И к нам в бизнес-инкубатор часто обращаются предприятия с просьбой помочь найти сотрудников. А с другой стороны — служба занятости озвучивает регулярно проблему занятости населения города Бийска. Поэтому и возникла идея объединить на одной площадке работников и работодателей. Сегодня на «Дне карьеры» представлено 23 компании, которые пришли, чтобы найти себе работников. Среди них – предприятия «Эвалар», ФНПЦ Алтай, ТД «Аникс», Новотранс, «Специалист» и другие.

В «День карьеры» работники могут напрямую встретиться с работодателем, посмотреть, какие вакансии есть. И если что-то заинтересовало, напрямую обменяться контактами.

— Екатерина, какую проблему рынка труда наиболее остро обозначил именно пандемийный период?

— Главный тренд бийского рынка труда остался неизменным — это спрос на рабочие профессии. Например, сегодня одному бийскому предприятию требуется тракторист с зарплатой от 40 тысяч рублей. И, оказывается, не так легко подобрать хорошего работника на эту специальность.

Кроме этого, городу нужны специалисты котельного оборудования, водитель грузового транспорта, инженеры, химики-лаборанты, автомеханики, слесари.

Многие из этих профессий готовят в Бийске. Но все мы знаем, что для города актуален отток молодых и особенно квалифицированных кадров. И это тоже усугубляет кадровую проблему. Ведь не секрет, что в других регионах им предлагают часто более высокие зарплаты и комфортные условия труда.

— Один из трендов постковидного рынка труда – это цифровизация бизнеса. Сегодня есть спрос на таких специалистов в Бийске?

— Пока такого массового запроса на цифровых специалистов в Бийске не видим. Но, возможно, это вопрос времени.

— Есть ведь еще и чисто информационная проблема. Сегодня в Бийске, по сути, нет ни одного полного источника информации о вакансиях, где были бы сосредоточены все актуальные вакансии. Как же в основном люди ищут работу в Бийске?

— Действительно. Сегодня 80 % работодателей говорит, что специалистов ищут путем личных знакомств, по рекомендациям. А по сути – путем «сарафанного радио», как бы странно в 21 веке это не звучало!

Экономика в плюсе: на фоне пандемии рост прибыли в Бийске опережает рост зарплат

08:50, 21.04.2021 4978

Новость для работодателей

«День карьеры» состоялся в Бийске впервые. В его рамках работодатели не только искали сотрудников, но и познакомились с основными трендами на современном рынке труда. Их сотрудникам кадровых служб озвучила региональный руководитель по управлению персоналом одной из крупных международных компании Наталья Куликова:

— Основной тренд в системе занятости – рынок труда становится не рынком работодателей, а рынком соискателей. Поэтому работодателям при найме работников нужно поменять иной подход. И искать работника нужно так же, как компания работает с клиентами. А это значит, что работодатель должен заинтересовать работника качественно работать именно на своем предприятии. А по-другому успешно искать и удерживать квалифицированные кадры сегодня уже не получится!

Жители Бийска активнее всех в Алтайском крае откликаются на вакансии

11:19, 27.03.2021 1126

Почему сложно найти работу

Эти важные, но простые истины сегодня очень нужны бийскому рынку труда. Если кто-то из работодателей услышит и поймет, что хороших работников нужно ценить – это уже прекрасно! А что сами безработные граждане думают о бийском рынке труда?

Наталья:

— В основном здесь вакансии для мужчин, и для женщин с высшим образованием. Я же хотела поискать работу уборщицы или разнорабочей. Мне уже пятьдесят лет и работу найти сложно. К тому же я живу в поселке и мне нужна зарплата хотя бы 20 тысяч рублей, чтобы хватало не только на проезд и еду. Но пока такого не могу найти.

Татьяна:

— У меня стажа и опыта нет. Трое детей, поэтому я работала много лет урывками и все неофициально. Сейчас уже возраст за 40 и найти работу очень сложно!

Светлана:

— По образованию я медик. И формально работу медиком в Бийске несложно найти. Но приходишь, и тебе за один МРОТ предлагают двойную нагрузку. А здоровье уже не то! Поэтому вакансии есть, но работать на многих существующих вакансиях ближе к 50 годам многим уже невозможно.

Бийский рабочий