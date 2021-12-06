Бийск: Работодатели предлагают бийчанам среднюю зарплату в 21 тысячу рублей

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Вакансии с такой оплатой труда чаще всего поступают в ЦЗН Бийска

В сравнении с прошлым годом в Бийске стабилизировалась ситуация на рынке труда — безработных жителей стало в три раза меньше. На сегодняшний день уровень безработицы в нашем городе менее 1% от общего числа трудоспособного населения. Причем такая положительная динамика сохранится до конца года.

— Ситуация на регистрируем рынке труда в Бийске по основным показателям оценивается как стабильная, контролируемая и в целом не выходит за рамки прогнозных показателей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослеживается положительная динамика по ряду показатели, которые в целом характеризуют рынок труда Бийска, — сообщила Светлана Плетнева, директор ЦЗН Бийска.

Стабилизировалась и активность соискателей. Так за девять месяцев 2021 года в Центр занятости обратилось 5 300 человек, что на 37% меньше аналогичного периода 2020 года.

По сравнению с прошлым годом стало меньше предприятий, которые заявляли о сокращении. ЦЗН активно сотрудничает с работодателями — за девять месяцев 725 предприятий заявили, что желают найти специалистов, это больше 11 тысяч вакансий.

При этом трудности есть, по данным ведомства, сложнее всего найти работу инвалидам, осужденным и людям предпенсионного возраста. Добавим, что средняя заработная плата, которую предлагают работодатели, составляет 21 200 рублей.

Алтайский край занял 75 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

11:47, 23.11.2021 1671

Бийский рабочий