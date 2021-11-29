Бийск: Работодатели в Алтайском крае часто «грешат» тем, что не просматривают резюме

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Жители края жалуются на отсутствие обратной связи со стороны работодателей после отправки резюме

С какими сложностями приходится сталкиваться тем, кто ищет работу в регионе, разбиралась служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

— Нужны все – в конце 2021 года уже можно смело так говорить: рынок труда России переживает уникальную ситуацию – вакансий так много, а число и активность соискателей так малы, что на одно рабочее место может претендовать 1–2 кандидата, при этом еще год назад доходило до 10–40 резюме на вакансию. По итогам октября в Алтайском крае на одно предложение о работе приходилось, в среднем, менее трех соискателей (2,8), — пояснила Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Так, 65% респондентов из Алтайского края заявили, что просто не получают обратную связь от работодателей после отправки резюме: кого-то не приглашают на собеседования, а некоторые компании вовсе не смотрят резюме откликнувшихся на вакансию кандидатов. Чаще всего с невниманием со стороны компаний-работодателей сталкиваются представители высшего менеджмента, кандидаты из сферы СМИ, рекламы и маркетинга.

Кроме того, соискатели в регионе жалуются на низкую зарплату (41%). Чаще других на это жалуются юристы и представители науки и образования.

Третья причина, которая портит впечатление соискателей – мало вакансий по специальности, 28% респондентов отметили этот недостаток.

Также среди популярных ответов – мало информации и плохие отзывы о компании (30%), об этом чаще других заявляют соискатели из сферы розничной торговли и рабочий персонал. Еще 28% отметили, что сталкивались с отказами работодателей после собеседования. Четверть соискателей из Алтайского края сомневаются в том, что обладают нужными компетенциями, чтобы претендовать на интересующую их вакансию (26%). 22% не устраивает отсутствие зарплаты в вакансии или непонятный функционал (из описания вакансии непонятно, что хочет работодатель).

При этом, каждого шестого отталкивает условие обязательной вакцинации при устройстве на работу (15%), этот фактор чаще отмечали соискатели из сферы спорт, фитнес, салоны красоты и ресторанно-туристического направления.

Реже всего соискатели из Алтайского края отмечали такие проблемы как «не понравился руководитель на собеседовании» (6%).

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14:44, 12.11.2021 1788

Бийский рабочий