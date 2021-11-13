Бийск: Работа мечты: в Бийске контролеру QR-кодов предлагают 17 тысяч рублей

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В Барнауле ищут специалистов по помощи в достижении мечты, а в Бийске – контролеров QR-кодов

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала актуальные вакансии, и выяснила, какие необычные специалисты требуются сейчас в Алтайском крае и Сибири. Выяснилось, что в их числе есть контролер QR-кодов, охотник за приведениями, тусовщик в караоке-бар, икорный консультант и сырный сомелье.

Так, в Бийске ищут контролера QR-кодов, вакансия предполагает частичную занятость и оплату от 17 тысяч рублей на руки. Еще одно актуальное предложение о работе для контролера QR-кодов разместило заведение общепита (зарплата не указана).

— Любопытно, что среди сибирских регионов похожие вакансии пока открыты только в Алтайском крае. А всего по стране за ноябрь было открыто около двадцати вакансий для специалистов, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Как правило, это торговые центры и заведения общепита. Средняя предлагаемая зарплата для специалистов составляет 27 тысяч рублей, — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В Барнауле требуется специалист по помощи в достижении мечты (зарплата — от 80 тыс. руб. на руки), работодатель сообщает, что «ищет сотрудников, которые готовы воплотить свои мечты в жизнь». Качества успешного соискателя описаны таким образом: «ты идеально нам подходишь, если твои амбиции затмевают солнце, желаешь углубиться с головой в Марианскую впадину этой профессии и конечно же готов «прыгать выше потолка», забыв про средний уровень дохода в городе».

В Новосибирске требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в сопроводительном тексте работодатель сообщил: «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы». Эта же компания (создатель и продавец франшиз) разыскивает «болтуна за деньги» (зарплата — от 30 до 45 тыс. руб. на руки), специалисты нужно будет «много консультировать» и «забирать у людей деньги». Основные требования — любить говорить больше, чем молчать, а также любить, когда за это платят.

В топ ноября попала также вакансия менеджера по продаже новогодних писем (зарплата — от 27 до 30 тыс. руб. на руки). Специалисту предстоит заниматься «продажей писем от деда мороза».

В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в России, вошли тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 тыс.руб.), икорный консультант (Химки, зарплата — от 60 до 80 тыс. руб. на руки), йог – сомелье (Москва, зарплата не указана), столяр по производству гробов (Тамбов, зарплата — от 30 до 35 тыс. руб. на руки), дегустатор бургеров и фастфуда (Санкт-Петербург, зарплата — до 69,5 тыс. руб. на руки), флейворист / парфюмер (Москва, зарплата — от 50 до 200 тыс. руб. на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).

130 рублей в час: в Бийске ищут контролеров QR-кодов

16:30, 10.11.2021 2811

Бийский рабочий