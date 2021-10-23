Бийск: QRепостное право: почему в Бийске не испугались возможного введения кодов

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Мера еще не вступила в силу, а бийчане уже обсуждают: какая жизнь ждет привитых и не привитых граждан, после введения QR-кодов?

На заседании оперативного штаба Алтайского края на этой неделе обсудили введение QR-протоколирования граждан. Это означает, что человек, не поставивший вакцину от коронавируса, будет лишен некоторых возможностей. Например, ходить в крупные торгово-развлекательные центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей. Необходимость аргументировали ростом числа заболевших новой инфекцией.

Все за и против

Общество давно разделилось на «вакцинят» и тех, кто пользу от введения вакцины отрицает. У каждого из нас есть знакомый, который рассказывал историю, как привился и все равно заболел, или же не привился – и чувствует себя отлично. Найти золотую середину в этом вопросе каждый должен лично, основываясь на своих принципах и убеждениях.

Доступ гражданам без QR кода в крупные ТЦ и ТРК будет закрыт Фото: Анна Сабанова

«БР» выделил основные причины, по которым люди:

Не прививаются:

«Через прививку идет искусственное заражение людей»;

«Над людьми ставят эксперимент»;

«Из-за массовой вакцинации появляются новые штаммы»;

«Уже сильно переболел»;

«Ждут, пока увидят эффект вакцины на привитых»;

«На работе не требуют»;

«Есть реальные противопоказания»;

«Не верю в существование коронавируса»

Прививаются:

«Чтобы не болеть тяжело коронавирусом»;

«Потому что нужно по работе»;

«Переболел коронавирусом, и боюсь повторения»;

«Все должны вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета»;

«За компанию, просто так»

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13:29, 22.10.2021 1089

А нам все равно

К новости о введении QR-кодов в Бийске многие отнеслись с легкой долей иронии. Заявляя, что им «фиолетово», горожане предрекают скорое закрытие после введения кодирования местных кафе, пустых залов в учреждениях культуры. И радуются: «деньги целее будут!»

– Вернемся к своим огородам. Картошки на два года в погребе, соленья есть, кино дома посмотрим. А в ваши кафе и рестораны как не ходил, так и не буду ходить, – пишут читатели «БР». – Подумаешь, в кафе не сходим и в игровые комнаты. Никто от этого не пострадает, кроме ИП. – Будем ходить за хлебушком в сельпо. – Как отстрел начнется, сообщите. А пока меня это не касается. – Надеюсь, в резервации не привитых сгонять не будут? А так да, добровольная.

Кто-то вообще не увидел проблемы в возможном запрете: еду сейчас в большинстве случаев можно заказать с доставкой, как и продукты из магазина.

В Бийске практически в каждом кафе и ресторане работает служба доставки на дом Фото: Анна Сабанова

К тому же, практика введения кода в Москве показала неэффективность системы: пострадал, в первую очередь, бизнес. Люди, и привитые, и нет, продолжат пользоваться общественным транспортом, небольшими магазинчиками и аптеками. Их дети – продолжат ходить в школу.

Как таковой, контакт инфицированных и здоровых не сведешь на нет. Скорее всего, речь идет о небольших неудобствах, или же лишении удовольствия. Выпить чашку кофе с другом в кафе, посмотреть премьеру фильма на большом экране и прочее. Но бийчане пожимают плечами: и раньше этих удовольствий не видели, и сейчас проживем без них. И сомневаются, насколько вообще законно введение «кодирования»?

– В Конституции есть ст. 27, которая гласит, что «Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Карантин или режим ЧС никто не вводил!

Жительница Бийска Наталья Леонтьева напротив, не считает тему вакцинации подходящей для шуток:

– Зачем такое насильственное принуждение к вакцинированию, если с вакциной все хорошо и она реально помогает? Люди бы бежали ее ставить, обгоняя друг друга, если бы был безопасный эффект. Неужели бы все дошло до таких мер, принуждения? Откуда столько заболевших каждый день, если привитые есть, и не мало, пусть даже и 30%. В том году из лекарств был только парацетамол для лечения короны и ибупрофен для обезболивания (впрочем, как и в этом). И смертность была ниже. Каждый день по 400 человек в крае заболевает, судя по статистике. Тогда стоит ли вакцина того, чтобы ее ставить?

Технически сложный процесс

Еще недавно фантастические фильмы и книги, где люди делились на касты и категории, казались вымыслом и фантазией. Увидеть в ближайшем будущем что-то подобное можно будет и в Бийске. Но с воплощением замысла могут произойти неувязки. Так, OR-код выдается поставившим вакцину гражданам в личном кабинете на Госуслугах. Код появляется только после второй, окончательной вакцины. Чтобы его «забрать», необходимо зайти на портал с телефона или компьютера, и скопировать его к себе. Если такой технической возможности нет (нет компьютера, телефон кнопочный), придется сходить за справкой и потратиться на прививочный сертификат. В него в больнице, где вам ставили прививку, внесут все сведения, поставят синюю печать. И тогда, с большой вероятностью (если не забудете сертификат дома), вы попадете в ресторан или театр. Тем же, кто заветного кода лишен, придется сидеть дома.

– Предлагаю массово не ходить в места, где введут QR код. Так было в Москве: театры, рестораны, кафе и т.п. стали нести убытки и сами писать во все инстанции об отмене кодов. Только бойкот! – готовятся к наступлению бийчане-антипрививочники. – «Вакцинята» обязательно пойдут – нужно же показать свое превосходство над не вакцинированными.

Отсутствие QR кода не помешает посещать парки и пользоваться общественным транспортом Фото: Анна Сабанова

«Пару месяцев – и коды продавать начнут», уверены бийчане. Возможно, некоторые уже задумались об их приобретении. Удачной ли будет такая покупка – зависит от везения человека. И хорошо, если переубедит его не визит в госпиталь Бийска, где лежат «тяжелые» пациенты: потому что уже сейчас мест на всех там не хватает.

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07:13, 22.10.2021 3697

Бийский рабочий