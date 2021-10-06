Бийск: QR-кодов не будет: в Алтайском крае сохраняются базовые ограничительные меры

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Регионы России, где регистрируют рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, вводят дополнительные ограничительные меры.

В частности, в кафе, в кино, в театр и другие общественные места пускают только с QR-кодом о прохождении вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Показать QR-коды для посещений массовых мест с октября нужно жителям Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областей, Удмуртии и Пермского края. Остальные регионы ещё думают.

Заработает ли эта система в Алтайском крае, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Алтайском крае вполне могли применить так сказать новую систему фильтрации посетителей, но в нашем регионе нет такой технической возможности, поэтому остаются базовые правила.

— Большинство ограничительных мер имеются в настоящее время в действующих документах. Весь вопрос в том, что им должны следовать все юридические лица и индивидуальные предприниматели и, в том числе, граждане. Меры, которые должны соблюдать граждане, прописанные указом губернатора №44 и №77, который был принят еще в мае 2020-года. Им подписан масочный режим для граждан, который не отменялся на сегодняшний день, — напомнила заместитель начальника Роспотребнадзора Алтайского края, Ульяна Калинина.

В Алтайском крае рассмотрят вопрос приостановки плановой медпомощи

15:40, 04.10.2021 1431

Бийский рабочий