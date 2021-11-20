Бийск: QR против ЗОЖ: какие неудобства появились у любителей спорта в Бийске

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Требование предъявлять QR-код при входе не только в ТЦ, но и спортивные объекты, остаётся в силе

Любители заниматься спортом на свежем воздухе, у которых есть свой инвентарь, уже совершают прогулки по лесу. Бийчане, которые брали лыжи на прокат, беспокоятся, что теперь при неимении «кур кода» (как прозвали его в народе), они их не получат.

Но взять лыжи, а в дальнейшем коньки, санки и прочее всё-таки будет можно как обычно.

Так, в «Заре» уже открыт пункт проката лыж. Комплект лыжи, палки и ботинки будет стоить для взрослого 170 рублей за час, для ребёнка – 110 рублей. Покататься можно по лыжной «Трассе здоровья», протяжённость которой составляет 10,5 км. Взять этот комплект можно без QR-кода.

Взять спортивный инвентарь можно и без QR-кода, если иное не оговорено в условиях проката Фото: Александр Черепанов Спортом на свежем воздухе также можно позаниматься на уличных площадках, которых, к счастью, в городе становится всё больше.

А вот если вы посещаете фитнес-зал, без этого «кода» уже никак не обойтись. Предъявлять документы нужно будет каждый раз, когда вы туда направляетесь.

Сложнее ситуация у родителей, которые водят детей в спортивные секции, и не имеют QR-кода. Особенно, когда сын или дочь еще очень малы, чтобы подготовиться к занятиям самостоятельно. Острые ситуации по этому поводу уже происходят: на днях в паблике Barnaul.insta было опубликовано видео, где родителей очень юных хоккеистов (мальчишкам от трёх лет) не пропускают в здание ледовой «Арены», где расположена секция. Охрана ледового дворца даже вызвала серьёзную подмогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wonder Sonya (@wonder.sonya)

– Мы столкнулись с огромной проблемой, у нас нет QR-кода. А значит, наш сын не может заниматься спортом! Хоккейную амуницию невозможно самостоятельно надеть трехлетнему ребёнку. Поймите правильно! Мы не хотим сидеть и смотреть на то, как занимается ребёнок. Мы просто хотим помочь ему переодеться, она сам не может это сделать, он маленький! Не нарушайте наши права, права наших детей, создавайте резервные раздевалки прям на входе в ледовый дворец. Где люди без QR-кода могут переодеть своих маленьких детей! – пишут родители.

Амуниция у юных хоккеистов очень сложная, и справиться с ней самому не каждому по силам Фото: предоставлено организаторами

Требование равенства в занятиях спортом – в этом случае основное. При этом, в комментариях иронично отмечают, что лучше бы: «Школы и учебные заведения так охраняли».

В Бийске ситуация складывается очень похоже. В СК«Заря» в бассейн, на гимнастику, и прочие секции пройдут только дети, а родителей и тренеров без QR не пропустят. Поэтому, возможности помочь ребёнку тоже нет, если только не делать это, стоя в дверях.

Ситуация еще будет меняться, потому что адаптация к применению кодов идёт постепенно. Найти выход, который устраивал бы всех, в интересах и принимающей стороны, и бийчан.

Новый пункт вакцинации от COVID в бийском ТЦ пользуется большим спросом

07:15, 19.11.2021 1140

Бийский рабочий