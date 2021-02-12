Бийск: Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие «майским указам» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Такие проверки необходимо провести в отношении каждого специалиста, отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям оперативно проанализировать вопрос соответствия зарплат бюджетников «майским указам» 2012 года и устранить все возможности для их занижения.

— Прошу правительство совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников во всех сферах и регионах страны, — сказал он на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что современные цифровые информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении конкретной бюджетной организации, но и каждого специалиста. Он также поручил «подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы».

— Ключевое требование здесь — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, а система контроля, мониторинга ситуации — учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели, — добавил он.

Он отдельно поручил изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение зарплат руководства организаций и их сотрудников.

— Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле, бывает так, что у одних — густо, у других — пусто, — добавил Путин.

Добавим, что тема зарплат бюджетников, в частности, научных сотрудников, поднималась в понедельник на президентском совете по науке и образованию, когда к Путину обратилась сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, отметив, что ее зарплата составляет 25 тыс. рублей, в то время, как по «майскому указу» научные сотрудники должны получать зарплату в два раза выше средней по региону. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что средняя зарплата в регионе составляет 39 тыс. рублей.

С 2021 года правительство вводит новую систему начисления зарплаты бюджетникам

17:11, 07.01.2021 1231

Бийский рабочий