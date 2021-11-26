ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Путин готов к «непопулярным мерам»: коротко о ситуации с COVID на 23 ноября

Горняк22
6 часов Ago

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Песков оценил готовность Путина к «непопулярным мерам» по COVID

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений — сторонник сбалансированности. На вопрос о том, готов ли президент идти на такие непопулярные среди населения шаги, как введение QR-кодов, Песков ответил: «Президент никогда не уходил от ответственности и, когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты».
  • За предыдущие сутки в России выявлено 33 796 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • За те же сутки в России от COVID-19 умерли 1238 человек.
  • ВОЗ назвала непривитых людей главным распространителем коронавируса, пишет РИА Новости.
  • Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от COVID-19 для подростков «Спутник М» был сформирован у 93,2% добровольцев, сообщает РБК.
  • Гинцбург: побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 не обнаружили. Эффективность препарата нужно будет проверять, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи, сообщает ТАСС.
  • Британские ученые выявили новый штамм, который превосходит дельту по числу мутаций. Эти изменения могут сделать его более устойчивым к вакцинам. При этом ученые утверждают, что пока скорость его распространения не вызывает беспокойства, пишет РБК.
  • Недовольные коронавирусными ограничениями будут всегда, но их значительно меньше, чем желающих остаться в живых в пандемию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин готов к «непопулярным мерам»: коротко о ситуации с COVID на 23 ноября1

Путин участвует в испытаниях назальной вакцины. Коротко о COVID на 25 ноября

07:53, 25.11.2021 521

 

Бийский рабочий

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