ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Путин участвует в испытаниях назальной вакцины. Коротко о COVID на 25 ноября

Горняк22
15 часов Ago

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Путин рассказал, что уже испытал на себе новую назальную вакцину от коронавируса

  • За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека.
  • В Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в «красную зону» для больных коронавирусом, оценивают очень положительно, заявил Дмитрий Песков.
  • Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что является не антиваксером, а «сторонником добровольной вакцинации». «Авторы — явно не врачи, а те, кто долгие годы разваливал медицину», заявил Миронов. Музыкант Юрий Лоза, который ранее называл ситуацию вокруг вакцинации «истерией», ответил отказом на приглашение поехать в ковидные больницы. «Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции — это гарантировано заразиться. Они этого хотят?», сказал Лоза. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ранее говоривший про угрозу чипизации и изощренные технологии цифрового порабощения, отказался считать себя антиваксером и заявил, что трижды привился.
  • Instagram стал предупреждать пользователей при попытке подписаться на аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной о распространении там ложной информации. 
  • Несмотря на то, что число заражений COVID-19 в России сокращается вот уже шесть дней подряд, смертность от этой коронавирусной инфекции остается практически на том же уровне. Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с инфекцией Татьяна Голикова назвала эту ситуацию «драматической».
  • Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19, если охват вакцинацией увеличится в 4–5 раз, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коллективным иммунитетов в России. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по РФ составляет 50,4%. Ситуация без значительных изменений: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Томская область, Камчатский край. Лидеры по достижению коллективного иммунитета: Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Тыва, Чукотский АО, Москва, Липецкая область.
  • Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении в декабре.
  • Путин рассказал, что уже испытал на себе назальную вакцину от коронавируса: «Классический случай. Ровно через 6 месяцев после вакцинации титры защитные опустились. Специалисты порекомендовали ревакцинацию. Что я и сделал. Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем, он же сам и сделал вторую часть процедуры. Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра».
  • Региональные органы Росздравнадзора направили в СК и прокуратуру собранные за три недели в социальных сетях материалы на 37 активных антипрививочников. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Карелии. Росздравнадзор официально подтвердил, что поручил своим территориальным органам искать в социальных сетях и СМИ заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса и сообщать в следственные органы и прокуратуру о распространяющих ее лицах, в том числе медицинских работниках.

 

Бийский рабочий

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