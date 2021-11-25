ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Пытаясь вернуть семейное счастье, пожилая бийчанка потеряла более 20 тысяч

Горняк22
15 часов Ago

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Бийчанка обратилась к гадалке с просьбой вернуть утерянное семейное благополучие

Накануне 70-летняя жительница Бийска пролистывала свежую прессу. В одном из журналов она наткнулась на объявление некой Прасковьи. Женщина указала, что обладает магическими способностями и может восстановить утерянное семейное благополучие. У пенсионерки как раз были проблемы с мужем, и потому она позвонила по указанному номеру и рассказала о своей ситуации гадалке. Последняя пообещала вернуть в отношения искру, но, конечно, не бесплатно.

Ритуал обошелся в 20 600 рублей. Чуть позже экстрасенс сообщила, что для того, чтобы обряд подействовал нужно перевести еще 30 000 рублей. Восстановить разбитую лодку любви не удалось, женщина поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась с заявлением в полицию.

— Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают бийчанам: не стоит перечислять денежные средства посторонним людям. Будьте предельно бдительными и внимательны при общении с незнакомыми. Многие мошенники владеют методами убеждения. Ни в коем случае не передавайте деньги людям, которых Вы не знаете лично. Тем более крупные суммы, — предупредили в пресс-службе МВД России «Бийское».

Пытаясь вернуть семейное счастье, пожилая бийчанка потеряла более 20 тысяч1

Позолоти ручку: бийчане рассказали, почему обращаются к гадалкам

15:11, 10.09.2021 1379

 

Бийский рабочий

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