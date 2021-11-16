ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Путь свободен: как в Бийске восстанавливали движение трамваев

Горняк22
1 час Ago

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Утром 16 ноября горожане, пользующиеся таким видом транспорта, как трамвай, не смогли добраться до места работы и учебы

В 5.50 утра в Бийске в районе трамвайного кольца на Гилева сошел с рельсов спецпоезд. В течение полутора часов ремонтные бригады пытались реанимировать движение трамваев, так как основные маршруты были остановлены – это движение в сторону Лесозавода и до ост. Маяковского и движение в сторону Заречья. Тронуться в путь стоящие вагоны смогли только в 7.23.

Жители Заречья в соцсетях написали, что трамваи пошли только в 7.45. Те, кто добираются на трамваях до промзоны, тоже оказались вне зоны доступа – многие ловили попутные машины или другой транспорт, «Газели» в сторону ТЭЦ и БОЗ были переполнены.  

Добавим, проблемы со спецпоездами случаются чаще всего в Бийске зимой. Многие горожане считают, что виной тому уже «подуставшая» техника, а также, видимо, назрела необходимость ремонтировать трамвайные пути.

Всего в Бийске 70 км трамвайных путей. В начале марта этого года из-за обильных снегопадов трамваи вставали и вовсе на две недели – столько продолжалась расчистка путей от аномального количества снега.

Фотокорреспондент «БР» Сергей Кулыгин сегодня оказался на месте ремонтных работ по восстановлению движения. В его фоторепортаже — еще ночной Бийск, недовольные лица пассажиров и уже зимняя атмосфера. Этот снег, по прогнозам синоптиков, уже не растает. Кстати, осадки в виде снега обещают в течение всего дня 16 ноября. 

Путь свободен: как в Бийске восстанавливали движение трамваев 22

В Бийске из-за схода спецпоезда с рельсов остановлено движение трамваев

07:29, 16.11.2021 288

 

Бийский рабочий

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