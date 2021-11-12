ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

Горняк22
20 часов Ago

9

Татьяна Голикова сообщила президенту, что в ряде российских регионов складывается сложная ситуация в части запасов кислорода

В ходе совещания президента России с членами Правительства обсуждались вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину, что в ряде российских регионов складывается сложная ситуация в части запасов кислорода.

— На сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе, — цитирует Голикову официальный сайт Кремля.

По ее словам, вместе с Минпромторгом правительство старается координировать краткосрочные меры для поддержки регионов, чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях.

Она подчеркнула, что в целях обеспечения медорганизаций кислородом регионам выделено из резервного фонда 5,7 миллиарда рублей для приобретения кислородных концентраторов и ещё полмиллиарда рублей выделено на обновление оборудования на предприятиях, которые производят кислород.

— Татьяна Алексеевна, мне Министр здравоохранения докладывал, что есть определённая озабоченность по кислороду. Затем Министр промышленности Мантуров доложил, что промышленность справится, безусловно, с этой задачей. Как Вы оцениваете ситуацию? Справляются, — уточнил Путин у Голиковой.

Зампред ответила главе государства, что всё не идеально, случаются и авральные ситуации.

— Авральные ситуации, к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле. И я хочу сказать, что коллеги и из Минпромторга, и из Минздрава, и наши коллеги из силовых ведомств, которые нам помогают, работают фактически 24 часа в сутки. Мы на связи со всеми субъектами Российской Федерации и обеспечиваем бесперебойную работу медицинских организаций – извините, перехватывая, договариваясь, но обеспечивая работу этих организаций. Мы это делаем в постоянном режиме, 24 часа, — заверила Татьяна Голикова.

Напомним, ранее «БР» сообщал, что в медучреждениях Бийска может сложиться дефицит кислорода для больных коронавирусом.

Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае1

Ежедневная потребность медучреждений в кислороде выросла на 10 тонн

11:44, 26.10.2021 2219

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней...
Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального...
Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего...
Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Собранные Благовещенским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
 Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: