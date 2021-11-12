Бийск: Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

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Татьяна Голикова сообщила президенту, что в ряде российских регионов складывается сложная ситуация в части запасов кислорода

В ходе совещания президента России с членами Правительства обсуждались вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину, что в ряде российских регионов складывается сложная ситуация в части запасов кислорода.

— На сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе, — цитирует Голикову официальный сайт Кремля.

По ее словам, вместе с Минпромторгом правительство старается координировать краткосрочные меры для поддержки регионов, чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях.

Она подчеркнула, что в целях обеспечения медорганизаций кислородом регионам выделено из резервного фонда 5,7 миллиарда рублей для приобретения кислородных концентраторов и ещё полмиллиарда рублей выделено на обновление оборудования на предприятиях, которые производят кислород.

— Татьяна Алексеевна, мне Министр здравоохранения докладывал, что есть определённая озабоченность по кислороду. Затем Министр промышленности Мантуров доложил, что промышленность справится, безусловно, с этой задачей. Как Вы оцениваете ситуацию? Справляются, — уточнил Путин у Голиковой.

Зампред ответила главе государства, что всё не идеально, случаются и авральные ситуации.

— Авральные ситуации, к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле. И я хочу сказать, что коллеги и из Минпромторга, и из Минздрава, и наши коллеги из силовых ведомств, которые нам помогают, работают фактически 24 часа в сутки. Мы на связи со всеми субъектами Российской Федерации и обеспечиваем бесперебойную работу медицинских организаций – извините, перехватывая, договариваясь, но обеспечивая работу этих организаций. Мы это делаем в постоянном режиме, 24 часа, — заверила Татьяна Голикова.

Напомним, ранее «БР» сообщал, что в медучреждениях Бийска может сложиться дефицит кислорода для больных коронавирусом.

Ежедневная потребность медучреждений в кислороде выросла на 10 тонн

11:44, 26.10.2021 2219

Бийский рабочий