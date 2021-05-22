Бийск: Путин присвоил Барнаулу звание «Город трудовой доблести»

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Кроме того, такого звания удостоили еще 11 городов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован на сайте Кремля.

— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары, — говорится в документе.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» попросил Путина поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.

Добавим, что почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Сороковые, фронтовые: каким был вклад Бийска в Победу

13:17, 09.05.2021 11037

Бийский рабочий