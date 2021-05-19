Бийск: Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных

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Правительство подготовит законопроект о введении в стране учета домашних и бездомных животных.

По поручению президента России Владимира Путина правительство должно до 1 декабря подготовить законопроект о введении в стране учета домашних и бездомных животных, сообщает «Российская газета».

Чиновникам предстоит рассмотреть создание регламента содержания и разведения домашних и диких животных. Предполагается разработать порядок передачи питомцев в приюты и определить образ реагирования на обращения об издевательствах над живыми существами.

Также Путин поручил кабмину разработать нормы для приютов временного и постоянного содержания. В них должны быть указаны количество питомцев, длительность их нахождения и потребность в питании и медицинских препаратах.

Кроме того, в законопроекте уделят внимание формированию в россиянах ответственного отношения к питомцам. В частности, будут созданы механизмы стимулирования стерилизации, вакцинации и маркировки домашних зверей.

Бийский рабочий