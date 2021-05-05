Бийск: Путин поручил включить в нацпроект туркластер «Предгорье Алтая»

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До 15 мая также поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного турпродукта.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля включить в нацпроект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае. Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

Органам высшей исполнительной власти и кабмину поручено до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала городов Золотого кольца России, Кавказских Минеральных Вод, Поволжья, Крыма, а также малых городов, включая Боровск, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Тарусу и Тутаев, предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов.

До 15 мая также поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.

Напомним, президент РФ в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. Планируется также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад. По обычным турам условия по туристическому кешбэку до конца года будут сохранены — возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%.

Готова ли туриндустрия Алтайского края принять российских туристов

16:59, 01.05.2021 746

Бийский рабочий